Participante de Beta renunció al Desafío Siglo XXI: “No voy a pedir la opinión”

Miles de personas se presentan en la convocatoria para hacer parte de Desafío, el reality de supervivencia más exitoso de la pantalla colombiana. Llegar a convertirse en desafiante es un proceso complejo, de ahí que una vez en competencia generalmente los aspirantes dan todo de si para avanzar en un exigente juego donde hay escasez de comida, pruebas difíciles, un clima abrasador y por supuesto, desencuentros con sus compañeros.

¿Qué dijo Claudia Díaz al renunciar a Desafío XXI?

Sin embargo, la tolimense Claudia Díaz, considerada por los cibernautas una de las fichas más fuertes de la Casa Beta, decidió renunciar frente a sus compañeros en el episodio de este 23 de julio. La noticia generó reacciones al interior del reality cuando Claudia explicó sus motivaciones. Al comenzar el episodio Andrea Serna hizo el anuncio y la desafiante mencionó: “Decido irme, renunciar. Esto me ayudó a valorar más las cosas que uno realmente no le pone cuidado, tengo una cama, tengo comida, tengo a mi familia cerca y aquí aprendí eso, entonces sé que me voy con una enseñanza muy grande”, dijo la ex reina de la miel.

“Chicos, yo me les voy. Los quiero mucho, he dado más de lo que pensé que podía y no me siento bien en temas de salud. Les digo que los abandono, discúlpenme, quise demostrarme que podía hacerlo. La mente no está bien, no me siento como la Claudia que conozco”, expresó ante sus compañeros.

La desafiante ya había mostrado su incomodidad por la falta de alimento, así como lo débil que se sentía fisicamente, no obstante algunos la habían tildado de floja.

Serna cerró la participación de la competidora y dijo: “Claudia, tú fuiste una de esas 54 mil personas que soñó con estar esta temporada y hoy decides dar un paso al costado dejando un espacio que pudo ser de otra persona. Como sabes, por reglamento, quien renuncia pierde todo, incluyendo el dinero. Despídete de tu equipo y recoge tus cosas”, anunció Andrea dejando claro que no habrá dinero para quien renunciaba.

Será Dani quien ocupe el lugar que dejó Claudia en la casa Beta.

Claudia, de ‘Desafío XXI’, respondió a quienes la criticaron

Al abandonar la competencia, Claudia ofreció unas declaraciones a la producción que luego fueron publicadas en la cuenta oficial del reality. Allí confesó que está tranquila, feliz y agradecida con su decisión porque considera no fue una elección basada en su malestar ante la falta de comodidades y comida, sino que fue un paso que dio luego de meditarlo durante muchos días. “Cuando uno no se siente cómodo debe irse”, mencionó. Así mismo dijo “No les voy a pedir la opinión, simplemente les voy a informar que me voy”, refiriéndose a que se trataba de una decisión personal.

De otro lado mencionó que su relación con Abrahan, no fue fácil, en principio, ya que él no creía en ella. “Fue una persona que desmeritaba todo lo que hacía, no creía en mí y creo que uno de los motivos, así suene súper mal, por los que yo decidí quedarme y decir ‘yo puedo y les voy a demostrar a todos que sí puedo’ fue por él, creía que yo no era capaz de nada”, puntualizó.

Reconoció que todos se impactaron con su renuncia, pero al final la apoyaron.

