⁠¿Nueva pareja en El Desafío? Participantes se dieron su primer beso en la suite Ditu

El tercer ciclo de el Desafío Siglo XXI ha generado muchas emociones dentro y fuera de ‘La ciudad de las cajas’. Cada equipo ha establecido sus estrategias para ganar las pruebas en cada box; sin embargo, en algunos casos eso ha generado discusiones entre los mismos integrantes, o a veces con sus contrincantes.

Después de ganar el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’, el equipo Alpha acordó darle la oportunidad a Lucho de ir a la suite Ditu, no sin antes haber tenido una discusión por eso. Cuando llegaron a la casa, Eleázar dijo: “Lucho es el que está más interesado en comprarlo, vendámoselo”. Esas palabras generaron la molestia de Lucho, quien les contestó: “somos un equipo, ¿me lo van a vender? Se lo ganaron fue ustedes”. Enseguida, su compañero le contestó: “se lo voy a dar, pero no puede llevar a nadie que no sea del equipo, si no, no se lo doy”. Los ánimos se fueron calentando, pero, al final, todo el equipo acordó que fuera Lucho para que llevara a Valentina, del equipo Beta, como él quería.

El integrante de Alpha le envió un mensaje a su compañera de Beta, invitándola a la tan esperada suite. “Hola, Valentina. Quiero aprovechar este espacio para decirte lo muy linda que eres y desde lejos siempre deseándote lo mejor, aprovechando este lugar para que la pases súper rico, sabiendo en la situación que estás, que puedas comer algo y pasarla muy rico conmigo”.

¿Qué pasó entre Lucho y Valentino en la suite Ditu?

Al llegar a la suite, los participantes se mostraron muy cercanos, con algunas actitudes románticas. Una de las dinámicas que tuvieron que hacer fue responder algunas preguntas. Una de ellas era: “¿qué parte de mi cuerpo te gustaría besar”. Valentina aprovechó y besó en la boca a Lucho y un poco nerviosa, dijo: “ya cumplí con mi tarea”. Los comentarios no se hicieron esperar, pues en los primeros capítulos, la integrante de Beta había afirmado que también le gustaban las mujeres.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“¿Y la novia que dejó esperándola afuera?”, “la que no quería, la que decía que nada que ver”, “ese hombre es mucho para ella”, “ese hombre está tragado”, “esas relaciones no duran afuera ni 20 días”, “ese muchacho está ciego”, “pura estrategia del juego”, “van muy rápido”.