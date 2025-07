Katiuska revela coqueteos de María C en el Desafío: “ella sabe que él tiene novia”

Además de lo que se observa en la pantalla de Caracol Televisión durante la emisión del Desafío Siglo XXI, a través de la plataforma Ditu, los fanáticos del programa de competencia pueden ver todo lo que ocurre en ‘La ciudad de las cajas’.

En el capítulo 13, los desafiantes volvieron a enfrentar una nueva prueba para luchar por el Pato de Ditu, que les obsequia una noche en una lujosa suite. Katiuska se llevó ese beneficio, por lo que invitó a Potro a que la acompañara. Allí, dialogaron sobre varias situaciones que han visto durante este tiempo con sus compañeros de equipo y de las otras casas.

Desafío Siglo XXI Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con María C y Camilo en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Una de las conversaciones que tuvo Katiuska con su compañero, fue afirmando que María C le estaba coqueteando a Camilo, pero él tiene novia. “Yo siendo la novia de Camilo, me daría rabia con María C, no con él. Él ha sido caballero y de forma sutil la ha alejado”.

Potro, agregó: “es que Camilo, de su misma forma de ser buena gente, respetuoso, no la rechaza directamente. Ella sabe bien que él tiene novia”.

Según ellos, María C le dijo a Camilo: “Ya sabes el arrunchis que me prometiste”. Supuestamente, se acostaron y amanecieron juntos: “Él se acostó normal, y ella aprovechó para acomodarse. ¡Ahí iba Andrey!. Se le mete a la fuerza, se le duerme en pantaleta, le dice ‘mi amor’ y demás”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además, agregaron: “Él ni la abraza, es respetuoso. Todos somos cariñosos, pero una cosa es el cariño de amistad y otra el de ella”.

Al final, Katiuska agregó: “Camilo es más cariñoso y tierno conmigo que con ella, porque sabe que no va a pasar nada”.