Valentina Taguado le responde a Violeta Bergonzi ¿por qué pelean las Masterchef?

Las participantes del reality de cocina han protagonizado este martes un nuevo desencuentro. Ya era de dominio público que Valentina Taguado y Violeta Bergonzi no lograron simpatizar a lo largo de la competencia en la que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso fungen como jueces.

Curiosamente, las dos participantes figuran dentro de las seguras finalistas que aspiran al premio mayor del formato del canal RCN. Las dos han demostrado un crecimiento y exigencia en los fogones y en varias oportunidades, han sido elogiadas por los jurados.

No obstante, no han sido amigas, las dos han expresado mantener una relación cordial, pero nada más. Sin embargo Violeta tomó por sorpresa este martes a sus seguidores al darle una especie de ultimatum a su compañera de cocina y de alguna manera, pedirle respeto.

La molestia de Violeta Bergonzi

“Todos hemos tenido una Valentina Taguado en la vida… pero con el tiempo aprendí que no hay por qué aguantar. Nos enseñaron a normalizar las burlas desde el colegio, y eso no puede ser normal. Los amo, mi equipo Violeta. No permitan nunca que pasen por encima de ustedes. No tengan miedo de defenderse ni de poner frenos“, dijo la ex presentadora de ‘Buen Dia Colombia’ que expresó estar cansada de los chistes de Valentina a su costa.

“Después de que te burlaras de mí, de que hicieras tus chistes queriendo humillar, queriendo reducirme, pues ya me cansé. No tengo por qué seguir tolerando que lo hagas en un espacio donde das tu versión de los hechos, todo contado a tu favor, sin que los demás tengamos derecho a réplica. Es que cuando Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo”, dijo y luego le pidió que la saque de sus chistes, refiriéndose a los que hace en su espacio ‘Qué hay para dañar’. .

“Por favor, ya no lo hagas más conmigo, porque no tengo que ser parte de tu juego. Te mando un abrazo y ojalá encuentres otro camino. Y recuerda: lo que sube como palma, cae como coco”, mencionó.

¿Qué le dijo Valentina Taguado a Violeta Bergonzi?

Valentina respondió con una particular manera, pues unas horas después subió un video donde interpreta n trozo de la letra de la canción ‘Paz mental’ de Maizak.

“Yo quiero estar tranquilo, tu amor es dañino... Solo pensar en ti me fumo más de un kilo... No quiero más vino, no quiero más vino... No quiero a nadie como vos ni por el estilo... Solo quiero mi paz caminando descalzo... Tú eres Satanás, to tu mundo es falso... Yo sé que estás buena, pero paso... Tu energía, muy, muy, muy maso”. Para los cibernautas esta fue la respuesta de Taguado.

Hay que señalar que mientras en la cuenta de Violeta, los seguidores de ella le alabaron su post; en la cuenta de Taguado, los de la locutora, también celebraron la manera en que le habría respondido.

También hay que decir que el detonante del nuevo desencuentro comenzó en una reciente emisión del programa de RCN, ¿Qué hay para dañar? donde está Taguado. Allí a manera de broma mientras hablaba justamente de su relación con Violeta y Alejandra, con quienes dijo no ser amiga, la locutora notó que una araña de la decoración del espacio cayó al piso y ella mencionó: “Entonces esa piroba (tomó la araña de decoración) Violeta... cómo se va a caer esa araña...”, dijo la locutora. Esto habría generado la molestia en la payanesa.

