Pedida de matrimonio en La Casa de los famosos. Cantante le dio anillo a Manuela Gómez

Este martes 10 de febrero la temporada ‘La casa de los famosos 2026’ vivió su primera dinámica de ‘congelados’ en la que usualmente se le exige a los participantes que permanezcan inmóviles, mientras algún familiar o amigo cercano a uno de los habitantes de la casa entra y deja un mensaje, algún obsequio o consejo.

En esta primera oportunidad, la gran sorprendida fue Manuela Gómez. La también exparticipante de ‘Protagonistas de novela’ vio cuando ingresó su pequeña Samantha, junto al padre de la pequeña, el cantante Juan Pablo Restrepo, conocido como ‘El Gringo’.

Recordemos que Manuela se había mostrado algo afectada por la lejanía de su familia, en especial la de su pequeña, por lo cual la visita la conmovió tremendamente, al punto que no pudo contenerse y rompió la regla del ‘congelados’, pues se movió para abrazar a su niña. Luego lloró.

Pero ahí no terminaría el emotivo instante. Luego, Juan Pablo aprovechó para pedirle oficialmente a Manuela que se case con él. El cantante sacó el anillo de compromiso y se lo extendió a la madre de su hijo.

Hay que mencionar que Gómez se sinceró a mediados del año pasado y reveló que había decidido estar sola, pues era consciente de que la relación con Juan Pablo no pasaba por su mejor momento.

Volviendo a la petición de mano, los presentadores indicaron que Manuela ingresaba a la placa, teniendo en cuenta que rompió la regla de la dinámica al moverse.

“Te esperaré”, Juan Pablo Restrepo sobre su pedida de mano a Manuela Gómez

Por su parte, Restrepo revelo cómo planeó su petición y verbalizó su intención de casarse con Manuela. El cantante también mostró imágenes de cuando planeó la petición, la compra del anillo así como el desplazamiento al canal hasta verse con su amada.

“Hola, Colombia. Hola Manu. Hoy, después de seis años, tomé la decisión más importante de mi vida. Y aunque se nos adelantó Samantha, nuestro sueño, nuestra ilusión. No quiero quitarte tu puesto, tu momento ni el lugar que tienes en mi corazón y en mi vida. Esto no es solo una pregunta, es decirte: ‘Estoy listo’. Seguro y compruebo que tú eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Sé que aún no podemos celebrar este momento tan bonito, pero desde aquí te digo: ‘Rompe y disfruta, quédese en la casa’, que yo, yo te esperaré. Te esperaré, la puerta sigue abierta”, dijo Juan Pablo quien le contó a los conductores del reality que espera construir una familia sólida junto a la participante de la casa.

