Marilyn Patiño y Sara Uribe reaccionan a eliminación en ‘LCDLF’: “están poniendo trampas”

En el más reciente episodio de ‘La Casa de los famosos’ se vivió una doble eliminación. En esta ocasión eran ocho los participantes que estaban en riesgo, lo que correspondía a cuatro duplas.

Como ya es habitual en el formato, fue el público quien a través de sus votaciones digitales respaldó a sus famosos favoritos y los menos votados terminaron saliendo de la competencia.

El público votó con un 44,44% a favor de Alexa y Yuli: un 21,62% para Jay y Juan Palau; un 17,36% para Manuela y Campanita, y un 16,58% para Sara y Marilyn.

De esta manera, la empresaria Sara Uribe y la actriz Marilyn Patiño fueron despedidas de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’.

Al salir las dos mujeres dejaron en la placa a Valentino Lázaro, argumentando que aún no había probado la experiencia de estar en riego, al tiempo que lo calificaron de buen competidor. Adicionalmente, consideraron que podría resultar un buen aliado para Manuela, que había estrechado su vínculo con Sara. Manuela, quien regresó a la competencia, lloró con la salida de Sara y se mostró preocupada por su futuro dentro del estudio.

En conversación posterior con las anfitriones de ‘El after’, Karen Sevillano y Viky Berrio, las recién eliminadas se mostraron satifechas por su paso en el reality y lejos de sentirse abrumadas o trsites, estaban tranquilas.

¿Qué dijeron Marilyn Patiño y Sara Uribe al salir de ‘la Casa de los famosos’?

“Están poniendo muchas trampas para que caigas ahí y la embarres y yo generalmente la embarro”, dijo Patiño, quien aprovechó para aclarar que no tiene inconvenientes con su ahora ex compañera Mariana Zapata. “Nunca tuve ningún problema con ella, o le seguí el juego porque ella dijo que yo la estaba atacando”, mencionó y añadió: “no vengo a destruir nada”.

Por su parte, Sara Uribe dijo: “no sé mucho de escándalos ni de los problemas, soy una mujer tranquila, vivo en armonía, felicidad”. Uribe dijo que valoraba la vida que tenía fuera de la competencia y estaba feliz de regresar a ella.

Algunos los cibernautas se pronunciaron extrañados por la eliminación de Sara y Marilyn pues pensaban que los salientes eran otros. Expresaron que echarán de menos los comentarios de la actriz, como también la presencia de Sara “¿quién en su sano juicio vota por Jay y Juan?“; ”Extrañare las ocurrencias de Marilyn", fueron algunos de los comentarios.

Antes de salir dejaron en placa a Valentina, quien valga la pena mencionar, ha sido uno de los más polémicos en esta temporada.

