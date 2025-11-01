Películas y series de terror y otros géneros para ver este fin de semana

‘La maldición de Hill House’- Netflix

Hugh Crain, su esposa Olivia y sus cinco hijos se van a vivir a Hill House, pero las reparaciones en el lugar les toman más tiempo del esperado y en el lugar comienzan a suceder cosas extrañas que los llevan a dejar la casa abruptamente. Shirley, Steven, Luke, Theodora, Eleanor y Luke, los hijos del matrimonio Crain, se distancian, pero 26 años después, una tragedia los obliga a reunirse. Con Victoria Pedretti, Carla Gugino, Timothy Hutton, Henry Thomas y Lulu Wilson.

‘It: Bienvenidos a Derry’ - HBO Max

Esta serie de ocho capítulos, precuela de ‘It’, filme del 2017 y de It: Capítulo Dos, que se estrenó un par de años después, transcurre en 1962 y se adentra en la historia del origen de Pennywise el payaso (Bill Skarsgard). Leroy Hanlon (Jovan Adepo) y su esposa Charlotte (Taylor Paige) llegan a Derry. Justo después, los niños comienzan a desaparecer. En el elenco están también Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

IT BIENVENIDOS A DERRY - HBO MAX Fotografía por: HBO MAX

‘Juega o muere’- HBO Max

En Salem, la vida de varios adolescentes cambia para siempre. Los muchachos encuentran un cuchillo maldito que invoca un demonio y los obliga a participar en varios juegos infantiles, entre ellos Simón dice, que en una versión mortal, los lleva a luchar por seguir vivos. Natalia Dyer (Billie Fletcher) sobrevive y lo hace todo para liberar a su hermano Marcus (Asa Butterfield). Integran el elenco Benjamin Evan Ainsworth (Jonah Fletcher), Laurel Marsden (Sophie Fletcher), Marina Stephenson Kerr, Annabeth Gish (Kathy Fletcher), Erik Athavale (Bob) y Koton Stewart (Pete).

‘Huluween’- Disney+

Este especial incluye nuevas historias de suspenso y clásicos del terror, entre los que se cuentan:

‘El hombre del sótano’

Cuando Charles Blakey (Corey Hawkings), un hombre que vive en Sag Harbor y enfrenta serios problemas económicos, acepta la propuesta de Anniston Bennet (Willen Dafoe) y le alquila su sótano, no resuelve sus inconvenientes y se ve involucrado en juegos malvados que lo enfrentan a traumas del pasado.

‘La primera profecía’

Esta precuela de La profecía gira en torno de Margaret Daino (Nell Tiger Free) una novicia que llega Roma para hacer servicio comunitario. Los secretos que existen en el orfanato Vizzardeli, que involucran a una niña llamada Carlita, ponen a la joven en peligro, pues está ligada al nacimiento del mal.

‘American Horror Stories’

Esta serie, spin- off de American Horror Story, creada también por Ryan Murphy y Brad Falchuk, tiene en cada uno de sus capítulos una historia de terror distinta. Los escenarios también cambian: un circo de fenómenos oun manicomio son escenarios perfectos para las actuaciones de Cody Fern, Alicia Silverstone, Bella Thorne y Alicia Silvestone y Bella Thorne. Los amantes de terror podrán disfrutar de las tres temporadas, que incluyen títulos como Casa de muñecas, Dafne, No nos abandones y La mujer de goma.

Escalofríos: la serie

Cinco adolescentes que viven en Port Lawrence se embarcan en una serie de situaciones que sacarán a la luz los oscuros sucesos alrededor de la muerte del joven Harold Biddle. Una fiestade Halloween en la casa de Biddle los dejará sin aliento. Con Justin Long, Zack Morris, Rachel Harris e Isa Briones.

‘Dime tu nombre’ – Prime Video

Río Blanco en un pueblo que vive del cultivo de la fresa. Los pobladores del lugar aceptan que trabajadores temporales marroquíes se queden en Fuensanta, una aldea abandonada. Aunque la convivencia no es fácil entre pobladores y recién llegados, llega un gran problema: algo que está escondido en los cimientos de la aldea abandonada revivirá pesadillas, dolores y miedos. Con Michelle Jenner, quien personifica a Sonia, Darío Grandinetti en el rol del padre Ángel y Younes Bouab como Safir. Hugo Stuven dirige esta serie de seis capítulos.