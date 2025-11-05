⁠Pluribus: sinopsis, elenco, crítica y más de la serie con el colombiano Carlos Manuel Vesga

La apuesta que Apple Tv lanzó este diciembre es una creación del laureado Vince Gilligan, el mismo de la serie Breaking Bad, considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos.

En esta oportunidad le apostó a un relato apocalíptico que pone en pantalla a unos pocos sobrevivientes en la tierra y lo que vendrá para ellos, en medio de nuevas reglas, la búsqueda de la llamada felicidad y un sinnúmero de preguntas por resolver.

Se trata de una historia atípica que sin duda rompe con los relatos tradicionales que ahora pululan en la pantalla bien sea en señales abiertas o plataformas.

¿De qué se trata Pluribus?

La heroína de la serie que en principio parece o serlo es Carol, quien al comenzar la serie vive en una vida cómoda y aparentemente completa, pero llena de soledad u carencia emocional. En los primeros minutos de la historia una cosa parece cierta: cada uno vive aislado sin importar el otro en una especie de triste independencia. “La persona más desgraciada sobre la faz de la tierra debe salvar el mundo de la felicidad. Está ambientada en un Albuquerque (Nuevo México) actual, que se enfrenta a un cambio abrupto que lo aleja del mundo conocido”, dice la sinopsis oficial. Pronto llega el detonante que lo cambia todo. El planeta enfrenta una infección y solo hay 12 personas inmunes a la infección.

La serie de 11 capítulos cuenta con el estelar de Rhea Seehorn, a quien vimos en Better Call Saul, Veep, como Carol Sturka; Karolina Wydra, de Misión Europa, Loco y estúpido amor, como Zosia; Carlos-Manuel Vesga, de Noticia de un secuestro y Amor sincero, como Manousos; Miriam Shor, de Hedwig, como Helen; Peter Bergman, de All My Children, como Davis Taffler; y Karan Soni, de Deadpool, como Deshpande.

Hay que mencionar que Manousos es uno de los inmunes en la nueva realidad del planeta.

De momento se sabe que debido a la buena crítica que ha recibido la apuesta y el favor de los usuarios de la plataforma Apple, que la han devorado, esta tendrá una segunda temporada. The Guardian indicó: “La audacia de lo nuevo del creador de Breaking Bad es increíble… Tiene grandes frases y momentos muy divertidos, pero no es una bobada entretenida. Es casi tan sombría como la vida real”.

Mientras que Variety opinó: "Es una alegría que una producción de esta envergadura tenga un sesgo tan experimental y arriesgado, y que un talento como Seehorn reciba el lienzo que se merece“.

Sobre el rodaje, aunque se marca Nueva México como el punto de partida, España representa un lugar preponderante. A varios sitios de ese país llegará la protagonista buscando su tarea dramática.

