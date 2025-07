¿Qué le pasó al hijo de Luly Bossa? La actriz rompió en llanto en ‘MasterChef’

Además de cocinar, los famosos que hacen parte de MasterChef Celebrity aprovechan el tiempo en la cocina para hablar de sus vidas personales y profesionales. Generalmente, detrás de cada plato hay una historia. Los retos, en algunos capítulos, consisten en inspirarse en algo o alguien para realizar sus preparaciones. En más de una ocasión, han tenido que derramar lágrimas recordando a sus seres queridos.

Michelle Rouillard y Luly Bossa en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Fotografía por: Canal RCN

¿Por qué Luly Bossa lloró en ‘MasterChef Celebrity’?

Anoche fue el tercer reto de eliminación: Carolina Sabino, René Higuita, David Sanín, Caterin Escobar, Patricia Grisales y Luly Bossa se enfrentaron en la cocina.

Cuando Caterin pasó a presentar su plato, fue elogiada por la chef Belén, quien le dijo que se notaba el amor por sus hijos. Enseguida, entre lágrimas, la actriz contestó que llevaba más de un mes sin verlos.

Ese comentario hizo que Luly Bossa le contestara: “Al menos tú lo vas a volver a ver”, recordando, entre lágrimas, a Ángelo, su hijo menor, quien falleció el año pasado. Luego, cuando llegó su turno llevar su plato al atril, la actriz rompió en llanto: “perdónenme”, dijo. La chef mexicana no dudó en acercarse a ella y abrazarla. “A las mamás que han perdido hijos, que es un miedo que tengo siempre, las admiro y son mis ejemplos para no quejarme porque a veces no vemos lo que tenemos. Yo tampoco he visto a mis hijos, pero te veo a ti y digo: cállate Belén y aprende. Te mereces un aplauso de todos”.

Hizo llorar a todos en Masterchef 💔💔💔🥹🥹🥹 pic.twitter.com/xB7DmtyOMB — Solo Virales (@chisme_famosos7) July 15, 2025

¿De qué murió el hijo de Luly Bossa?

Ángelo, el hijo menor de Luly, falleció el 9 de marzo de 2024. Había estado luchando contra la distrofia muscular de Duchenne desde que tenía 10 años, pero la causa inmediata de su muerte fue un incidente grave: se atragantó con una flema durante una infección viral, que bloqueó sus vías respiratorias y provocó una insuficiencia respiratoria repentina.

La partida de Ángelo fue un golpe devastador para Luly, quien ha seguido rindiendo homenaje a su memoria de manera pública, resaltando su valentía y el amor incondicional que compartieron. A pesar de sus limitaciones físicas, Ángelo era un joven lleno de alegría, creatividad y una gran pasión por el cine, el baile y los animales. Recibió una educación personalizada en casa y disfrutaba de una relación profundamente amorosa con su madre, quien fue su principal cuidadora y compañera.