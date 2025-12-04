¿Quién era el asesino de Pozzetto en la vida real? Campo Elías inspiró a Jeremías Salgado

Cuando la historia de Campo Elías Delgado Morales ocupó los titulares de las noticias en diciembre de 1986, tras haber matado sangre fría a más de 20 personas en un restaurante italiano de Chapinero, en Bogotá, se presumía que se trataba de un desadaptado social que había tenido un brote psicótico y por ello, asesinó a varias personas, no solo en el restaurante esa noche sino, a lo largo de ese 4 de diciembre, antes de llegar al famoso Pozzetto.

Sin embargo, con el correr de la investigación y los años mismos, así como el interés que ha despertado este sangriento hecho, Campo Elías ha sido objeto de estudio y debate. Hoy se sabe que en realidad, era un tipo que tenía relaciones sociales con diversas personas, iba a la universidad donde estudiaba literatura, también era profesor de inglés y en general, podría pasar por un vecino serio y de repente algo amargado y antipático del sector, pero nunca por asesino.

Hoy se sabe que Campo Elías Delgado, el personaje que inspiró la recién estrenada serie de Netflix ‘Estado de fuga 1986’ y que protagonizan José Restrepo y Andrés Parra, este último en la piel del mencionado asesino, era un hombre poliglota, maestro de inglés, especialista en estrategias militares, sargento primero del cuerpo médico del ejército de Estados Unidos en Vietnam y militar condecorado. Según una reciente entrevista del escritor Mario Mendoza, quien lo conoció en las aulas de la facultad de literatura d ella universidad Javeriana, era un hombre letrado que leía autores ingleses, estadounidense y franceses en su lengua.

El mesero que sobrevivió a la tragedia y que es encarnado en la serie de Netflix por Héctor García, contó en su momento que se trataba de un hombre “gordo, bajito, bien vestido y de pelo canoso, como cualquier cliente que entra y se sentaba a comer”.

Campo Elías Delgado: Cuántos años tenía, dónde nació y qué estudió

Las averiguaciones posteriores a sus crímenes y a su muerte porque hay que recordar que después de matar a los comensales del restaurantes murió. Algunos dicen que abatido por un policía que estaba en el lugar y otros que en realidad se suicidió, indican que Delgado de padres venezolanos y oriundo de Chinácota; Santander. Residió junto a su familia en Durian, un pueblo en el Norte de Santander, que fue testigo de cómo la familia poco a poco se fue desmoronando.

Al parecer, Doña Rita, su madre que era más de 15 años menor que su padre le era infiel a don Delgado. Trascendió además que Campo Elías padre, persiguió a su esposa con revólver en mano a su mujer y fueron Campo Elias hijo y su hermana quienes tuvieron que intervenir para que no ocurriera una tragedia.

A los 14 años, Campo Elías se habría marchado a Buenos Aires, y habría mantenido una relación escasa con su familia. Solo se dirigía a su padre por carta.

La relación se rompió cuando Campo Elías padre se suicidó en un parque de Bucaramanga. Algunos reportes dicen que Campo Elías hijo se afectó mucho con esto y que después se fue a vivir a Bogotá con su madre. Otros que en realidad tras la tragedia familiar se fue a Estados Unidos donde se enlistó en la vida militar.

Lo que si parece ser un hecho es que el joven no fue al sepelio de su progenitor. Cuando tenía 31 años ingresó, en septiembre de 1965, a las filas del ejército estadounidense. Fue copiloto de una unidad de avanzada en Vietnam, y estuvo en dos ocasiones en el país del sudeste asiático. Fueron 13 años de servicio en el ejército norteamericano, donde se hizo experto y alcanzó el grado de Boina Verde, además de haber sido condecorado por el gobierno de Vietnam con la Cruz República de Vietnam por gallardía con pluma.

A su regreso a Colombia, Campo Elías gozaba de una pensión en dólares, que le permitía darse el gusto de frecuentar Pozzetto varias veces por semana, tal como lo cuentan los que lo conocieron. Algunos aseguraron en la década de los 80 que pretendía regresar a Nueva York porque no le gustaba Bogotá y la sentía demasiado insegura.

En una crónica de Germán Santamaría, este lo describe como el Hijo del Poker de la Guerra. Cuenta que el veterano era demasiado parco para hablar de las batallas que libró. Apenas relataba sobre que había sido paracaidista y que los únicos ratos que estuvo en el frente era cuando se dedicaba a jugar poker, jamás mencionó que pertenecía al cuerpo médico y mucho menos se refirió a las condecoraciones y cursos de experto que desarrolló. Cuando le preguntaba por la guerra apenas sonreía y repetía que era muy divertido jugar póker en las trincheras.

Delgado era un lector permanente. Gustaba de Edgar Ellan Poe y su testo favorito era El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Stevenson. Su película predilecta era Taxi Driver, de Robert De Niro. No se casó ni tuvo hijos. Murió en el Pozzetto a los 52 años.

