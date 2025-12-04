‘Estado de fuga’: sinopsis, reparto, cómo verla y más del estreno de Netflix

Una de las masacres urbanas que más ha impactado al país, es la ocurrida el 4 de diciembre de 1986 cuando el ex combatiente de Vietnam, Campo Elías Delgado, nacido en Chinácota, Santander, abrió fuego contra los comensales del entonces restaurante italiano Pozzetto, localizado en el sector de Chapinero en Bogotá.

Delgado, quien también tenía nacionalidad estadounidense, fue retratado después de la matanza como un hombre traumatizado por la guerra y desequilibrado. La novela Satanás, escrita por Mario Mendoza, quien lo conoció cuando ambos tomaron algunas materias de literatura en la Universidad Javeriana, inspiró la película del mismo nombre que dirigió Andy Baiz.

¿Qué cuenta ‘Estado de fuga 1986′?

Ahora Netflix estrena ‘Estado de fuga 1986’ una serie inspirada en los tristes hechos, que no solo muestra al asesino, que en esta oportunidad se llama Jeremías Salgado, sino que pone en pantalla su amistad con un joven escritor llamado Camilo León.

La serie sigue además de la ‘extraña’ amistad y una especie de confusión y culpa de León, por no haber anticipado, sospechado o incluso evitado lo ocurrido en el restaurante, recreó también la cercanía que el asesino tuvo con una familia a la que pertenecía una joven adolescente a quien le daba clases de inglés.

En la vida real, Campo Elías, el día de la masacre fue temprano a visitarla y asesinó a la joven y a su madre. Posteriormente, mató a su propia madre, a quien también encendió fuego y al dejar el edificio, donde vivía, asesinó a otras personas que abrieron la puerta cuando él alertó del fuego.

La serie que lleva el nombre de ‘Estado de fuga 1986’ por el trastorno que padecen algunas personas que olvidan hechos recientes. En esta oportunidad es el joven escritor Camilo León, quien lo padece. La apuesta corresponde a un thriller psicológico, que avanza de manera inquietante a medida que el protagonista va armando los hechos que olvidó y que están relacionados con los asesinatos que cometió Jeremías.

El elenco de la serie está integrando por Andrés Parra, como el asesino Jeremías Salgado; José Restrepo, como Camilo León; Camila Jurado, como Helena; Consuelo Luzardo, es la mamá del asesino. Dentro de los créditos figuran también Carolina Gómez, Cesar Mora, Jorge Enrique Abello, Julio Correal, Valentina Acosta, Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea y Héctor García ‘Pecas’ quien da vida a uno de los meseros que sobrevivió.

Hay que señalar que los guiones corrieron por cuenta de Ana María Parra y el asesor de los mismos fue Mario Mendoza, quien de alguna manera también inspiró el rol del estelar León. El escritor bogotano ha dejado claro que el punto de vista de la serie es completamente distinto al que se tuvo en la película Satanás. En esta oportunidad, se muestra al asesino en su rol de estudiante de literatura, en las aulas y su relación con lo que leía. Mendoza también fungió como productor.

Estado de fuga 1986 está en pantalla desde este 4 de diciembre.

