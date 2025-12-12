¿Quién es Elfrida Marsh? Final explicado de escenas postcréditos de It: Bienvenidos a Derry

Ambientada en 1962, It: Bienvenidos a Derry se adentra en los orígenes del terror que ha atormentado a ese pequeño pueblo durante décadas. La trama de la serie de HBO Max revela cómo misteriosas desapariciones, actos violentos y fenómenos inexplicables comienzan a sacudir a la comunidad, mientras una presencia maligna se despierta desde las sombras. A través de nuevos personajes y conflictos, la serie explora el miedo colectivo, el silencio de los habitantes y el ciclo de horror que se repite de generación en generación en Derry.

¿Quién es Elfrida Marsh?

El apellido Marsh es conocido entre los lectores y fanáticos del universo de It. En la obra original de Stephen King, la familia Marsh está entrelazada con algunos de los episodios más oscuros del pueblo. Elfrida Marsh es la madre de Beverly Marsh, quien es uno de los personajes más destacados del “Club de los Perdedores” en las historias de It. En las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019), se revela que la madre de Beverly falleció antes de que comenzaran los eventos principales, lo que dejó a Beverly lidiando con un profundo dolor emocional, además de sufrir abusos por parte de su padre. Sin embargo, en It: Bienvenidos a Derry, no se había visto a Elfrida Marsh hasta la escena post-créditos.

Escena postcréditos de ‘It: Bienvenidos a Derry’. ¡Alerta de spoilers!

Después de que se cierra el episodio final de la temporada, cuando parece que todo ha terminado con Pennywise y los protagonistas, la serie sorprende con una escena adicional al final de los créditos que tiene lugar años después de esos eventos principales.

Esta última escena muestra un salto temporal hasta 1988, aproximadamente 26 años después de los eventos de It: Bienvenidos a Derry. Allí, aparece Ingrid Kersh, un personaje que ya se conoce de las películas de It, quien ahora está recluida en el hospital psiquiátrico Juniper Hill. Se ve visiblemente envejecida y marcada por los traumas que le dejó Pennywise. Al escuchar unos gritos, Ingrid comienza a recorrer los pasillos y se encuentra con una escena desgarradora: una mujer se ha suicidado en una habitación. Los enfermeros le revelan su identidad: Elfrida Marsh.

Delante del cuerpo, hay una joven que está completamente destrozada por el dolor. Al girarse, se confirma que es Beverly Marsh, quien más tarde se une al Club de los Perdedores, interpretada de nuevo por Sophia Lillis. En ese instante, Ingrid se le acerca y pronuncia una frase inquietante: “Querida, ya sabes lo que se dice sobre Derry… nadie que muere aquí realmente muere”. Esta línea conecta directamente con It: Chapter Two, cuando Pennywise toma la forma de la señora Kersh para atormentar a la Beverly adulta.