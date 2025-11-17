Luisa Cortina es la nueva participante de LCDLF. Este es el grupo 5 de aspirantes

El canal RCN se prepara para la nueva temporada de La casa de los famosos. A diferencia de la primera edición donde todos los participantes fueron llamados directamente por la producción, en esta oportunidad, al igual que en la segunda temporada, los mismos televidentes eligen a sus favoritos. Cada semana se presenta un grupo diferente y cada domingo se conoce quién tuvo el mayor porcentaje. Hasta el momento van cuatro personas confirmadas: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal y Luisa Cortina.

¿Quién es Luisa Cortina?

En la noche de este domingo 16 de noviembre, el canal RCN confirmó que Luisa Cortina fue elegida por el público como la nueva integrante del reality de convivencia. Pese a que al comienzo no lideró las votaciones, luego subió de posiciones y le arrebató el triunfo a Daniela Henao, quien, aparentemente, era la que más apoyo estaba teniendo.

Luisa nació en Sincelejo. Actualmente tiene 31 años y es conocida por llevar el título de Miss Colombia Latina 2016-2017- Además, participó en Guerreros: Cobras Vs. Leones, el reality de Canal 1 que fue emitido hace unos años y presentado por Cristina Hurtado y Josse Narváez, el mismo en el que participó Tebi Bernal, quien también fue confirmado para ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos.

En una entrevista con Buen Día Colombia, la también modelo reveló por qué quería ingresar al reality: “Esto es una locura, una revolución. Te pone caliente, picante, creo que le da emoción a la vida. Después de que tuve a mi hija Emma como que todo ha sido muy tranquilo. Soy candela viva, candela pura. Yo en redes sociales muestro mi faceta de mamá, mi estilo de vida, pero también la gente ya me conoció a través de un reality y saben que yo soy una mujer frentera, que no se deja de nada ni de nadie”, dijo.

¿Quiénes son los nuevos aspirantes a ‘La casa de los famosos’?

Tras la confirmación de Luisa Cortina, el canal RCN presentó el nuevo grupo de hombres que aspiran ingresar al reality:

Luchito humor

El humorista y expresentador de Buen Día Colombia hace parte de este quinto grupo. El santandereano asegura que es frentero y lo que piensa, lo va diciendo.

Julián Beltrán

El actor de Sin senos sí hay paraíso quiere ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos. Afirma que la convivencia “no es para farsantes”. También hizo parte de otras producciones como Entre sombras y Narcos.

Javier Peraza

También es actor. Afirma que quiere “contagiar a todos con su humor y energía”. Cree que su presencia le daría un equilibrio a la convivencia.

Jorge Sánchez “salsa”

Actor y escritor. Dice que no le gusta perder y por eso está dispuesto a jugar.

Eidevin López

Fue actor de Leandro Díaz. Se considera noble y cariñoso hasta que atentan contra él. “Quiere liderar para no dejarse mandar de nadie”, afirma.

Bruno Ponce

Además de actor, también se ha desempeñado como locutor de cabina al aire con programas en vivo durante más de seis años. Libretista y comediante. “No negociaría la bondad y la lealtad”, afirmó.