¿Quién es ‘Yo me llamo Thalía? Cantó en famosa orquesta colombiana

La décima temporada de Yo me llamo ha contado con varios cambios, entre ellos, la llegada de Rey Ruiz como jurado. El artista cubano ha conquistado el corazón de los participantes, el público y los televidentes, quienes, además de su talento, destacan su carisma y la forma en la que siempre les hace las recomendaciones a los imitadores.

Asimismo, Laura Acuña se estrenó como presentadora del programa, en reemplazo de Carlos Calero. Armonio, el presentador creado con IA también ha dado mucho de qué hablar. Por su parte, la llegada de Búfalo al set de Yo me llamo también ha generado todo tipo de reacciones, pues es el encargado de decir quiénes son los eliminados.

Ella es Thalía, de ‘Yo me llamo’

Una de las concursantes más comentadas de esta temporada es la doble de Thalía, quien, en su audición, obtuvo los tres botones verdes de parte de los tres jurados. Sin embargo, a lo largo de la competencia sus presentaciones han dividido opiniones.

En una oportunidad, discutió con Amparo Grisales, quien le dijo: “¿En serio? Es divina, pero no se me parece a Thalía. La voz no se parece. Hoy todos vinieron estridentes. Vienen a soltar una voz que no se parece”. La participante no se quedó callada y le contestó: “Estamos aquí para aprender”. Su respuesta no le cayó en gracia a la diva colombiana, quien, evidentemente molesta, agregó: “¿Tú crees que vas a avanzar? La clase era sacar la voz de gatita de Thalía y no la noté por ningún lado. Noté un león rugiendo. Este es el primer ciclo en la escuela, ¿por qué hay unos que no cumplen los retos y hacen lo que quieren? Eso me molesta porque uno lo que quiere es que se conviertan en el doble perfecto”.

¿Cuántos años tiene Thalía de ‘Yo me llamo’?

Su nombre de pila es Diana García, es oriunda de Cali, nació el 13 de septiembre de 1985 y, actualmente, tiene 39 años. Antes de llegar al reality de imitación de Caracol Televisión, la artista se desempeñó como cantante de Matecaña Orquesta, una de las agrupaciones referentes a la música tropical de Colombia.

Tras su salida de esa banda, la cantante comenzó a ser parte de otros dos proyectos: Son de azúcar, que está conformada solo de mujeres, y Cumbia Benavides, que es mixta.

En cuanto a su vida personal, es madre de dos hijas: Sara, de 17 años, y Valentina, de tres. Sin embargo, en sus redes sociales no suele publicar muchas fotos relacionadas con su área privada.