Revelan tráiler de biopic de Michael Jackson. Así se ve Jaafar Jackson como su tío

Un poco más de un minuto dura el primer adelanto de la biopic de Michael Jackson, que se conoció este jueves 6 de noviembre. El material confirma que Jaafar Jackson, de 29 años e hijo de Jermaine Jackson, es el digno heredero de la saga familiar.

Las primeras imágenes de esta esperada película muestra a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena ‘Wanna Be Startin’ Somethin’ uno de los grandes éxitos del mítico álbum ‘Thriller’ (1982).

En el tráiler se pueden ver a Jaafar Jackson transformado en su tío en diversos momentos, desde actuaciones en grandes estadios al videoclip de ‘Thriller’, o haciendo el famoso paso de baile ‘moonwalk’ sobre un escenario.

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson?

Junto a Jaafar Jackson están Kendrick Sampson como Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy, o Kat Graham como Diana Ross.

“Michael’ es “el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”, resalta Universal en el comunicado.

Jaafar Jackson debuta como actor en esta película, dirigida por Antoine Fuqua, que llegará a las salas el 24 de abril de 2026, según informó este jueves Universal Pictures.

Primeras imágenes de la biopic de Michael Jackson que protagoniza su sobrino Jaafar Fotografía por: Glen Wilson/Lionsgate

La película muestra desde el descubrimiento del talento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five hasta su conversión “en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento”.

Jaafar Jackson tiene sangre colombiana

Jaafar Jackson es un actor y baialrín colombo-estadounidense, ya que su madre Alejandra Oaziaza es de Bogotá. Jaafar nació en Los Angeles, tiene 29 años y su proceso para quedarse con el papel de su tío duró casi dos años. Para finalmente llegar a la aprobación definitiva fue Catherine, la madre de Michael, quien dijo al verlo que él podría perfectamente encarnar al desaparecido artista.

