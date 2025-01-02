Meghan Markle regresa a actuar en Hollywood. ¿Por qué y en qué película?

Cuando Meghan Markle y el príncipe Harry se conocieron, ella era una actriz que había logrado cierto reconocimiento gracias a su rol de Rachel Zane en la serie de Netflix, Suites.

En el 2016, con el compromiso de matrimonio que la convertiría en miembro de la realeza británica una vez se casara con el príncipe Harry, hoy rey de Inglaterra, decidió que abandonaba la actuación y se dedicaría a su nuevo rol.

No obstante, Meghan, quien junto a Harry abandonó Inglaterra en el 2020 y se trasladó a Estados Unidos, donde residen desde entonces, junto a sus dos hijos Lilibet y Archie, no ha dejado la pantalla del todo. Recientemente estuvo en Meghan con amor, una especie de docureality de cocina, donde se muestra en su entorno y actividades de casa.

Ahora los medios estadounidenses y británicos anuncian que la duquesa de Sussex regresará a la actuación y ya se encuentra rodando.

EL primero en dar la noticia fue el diario The Sun que mencionó que la esposa del príncipe Harry fue avistada en el set de rodaje de la película Close Personal Friends, producida por Amazon MGM Studios y protagonizada por la estrella Lily Collins. Brie Larson también está en el elenco.

Adicionalmente, registran una fuente cercana a la duquesa que refiere que esta experiencia le llega en “un momento importantísimo para Meghan y significa su regreso a hacer lo que realmente ama”.

¿Qué papel tiene Meghan Markle en la película que graba?

Así mismo, mencionó que la duquesa ha recibido varias ofertas para actuar desde que está en Estados Unidos, sin embargo ninguno d ellos personajes le había llamado la atención.

En esta oportunidad, si le interesó: “Es la manera que tiene de probar el terreno y ver si disfruta de estar nuevamente en un set”, mencionó la fuente referida.

Información adicional fue publicada por la revista People que mencionó que los compañeros de grabación de la duquesa la vieron que estaba plena en el rodaje. “Se presentó a todos y fue muy amable y sencilla“.

Sobre el rol que tiene en la película se especula que en realidad, no habría interpretación como tal, sino que Meghan se representaría así misma.

El regreso de Meghan a la pantalla en una película marca, según los expertos y algunos cibernautas, el comienzo de una nueva etapa en la vida laboral de Meghan.

