Ricardo Vesga, eliminado de MasterChef Celebrity. Regresa Chris Carpentier

Este martes 28 de octubre comenzó lo que podría llamarse la semifinal de Masterchef Celebrity, el concurso de cocina de RCN que llega a sus diez años, con la actual temporada.

En el episodio mencionado, cocinaron las actrices Alejandra Ávila y Carolina Sabino y los actores Raúl Ocampo y Ricardo Vesga. Sabino fue la que mejor lo hizo logrando subir al balcón una vez presentó su plato. Ávila fue la siguiente, al mostrar una preparación dedicada a su mamá con zanahoria y mariscos.

Al final, quienes estaban en peligro de salir eran Raúl y Ricardo. El primero presentó un ceviche al que según los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso le faltó potencia. Ricardo, por su parte, optó por llevar al atril un crepé de pollo, que si bien estaba rico, se constituyó en un platillo demasiado sencillo para un reto de eliminación; además, su salsa no estaba en las mejores condiciones. El crepe le significó su salida del formato.

EL top 8 de MasterChef Celebrity 2025

Vesga se mostró agradecido al salir y con serenidad mencionó lo importante que era vivir el día a día y simplemente disfrutar la competencia. Tanto sus compañeros como el jurado le valoraron justamente el que fuera un concursante tranquilo y sin dramas a la hora de participar. Belén lloró con la eliminación del actor.

De esta manera, MasterChef Celebrity llegó al top 8 de participantes quienes son: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Patricia Grisales, Michelle Rouillard, Pichingo y Raúl Ocampo.

Es bien sabido que desde hace varias semanas se filtró que las finalistas eran las cuatro primeras. Lo que no se sabe es quién se alzará con el premio mayor, ya que para evitar filtraciones del ganador, se graban cuatro finales y solo en el último episodio, se emite la triunfadora.

El regreso de Chris Carpentier a ‘MasterChef Celebrity’

De otro lado, en los anticipos los seguidores del formato quedaron sorprendidos al ver que en esta nueva etapa del concurso regresa el chileno Christopher Carpentier, quien fungió como juez del reality culinario por varias temporadas.

Carpentier, que se quedó en Colombia donde abrió un restaurantes y es imagen de varias marcas, sigue teniendo una relación de amistad con sus antiguos compañeros de escena Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. En los adelantos que emitió el canal, se observa que Carpertier siguen siendo bastante exigente y fuerte en su comentarios a la hora de calificar platos.

Se sabe que el regreso del chileno será solo como invitado en el primer episodio del top 8 de MasterChef 2025. Recordemos que en entrevistas Chris ha mencionado que renunció a su posición de juez habitual del formato en el 2023 para priorizar su salud.

