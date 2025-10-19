‘Románticos anónimos’ de Netflix: sinopsis, reparto completo y más de la serie

La nueva serie de Netflix es una historia de amor en la que el chocolate se convierte en metáfora de los sentimientos humanos. Reinterpreta la aclamada película francesa Les Émotifs Anonymes, adaptándola a la sensibilidad asiática contemporánea.
¿De qué trata ‘Románticos anónimos’?
La serie cuenta la historia de Hana Lee, una joven chocolatera con mucho talento, pero con una timidez que le impide mirar a los ojos a los demás. Por otro lado está Sosuke Fujiwara, heredero de una gran chocolatería (Le Sauveur), quien padece una fobia física: no puede tocar a nadie sin experimentar una gran angustia.
Cuando Hana llega a trabajar en la chocolatería de Sosuke, se crea una conexión particular entre ellos: comparten la pasión por el chocolate, pero también sus propias barreras emocionales. A lo largo de los 8 episodios se observa cómo ambos intentan superar esos miedos, comunicarse, expresarse, y permitirse sentir lo que hasta ahora les ha sido difícil.
La razón por la que Sosuke no puede tocar a la gente
El protagonista sufre un intenso miedo a los gérmenes y al contacto físico, mientras que Hana es incapaz de sostener la mirada de los demás. Pese a esa condición, se dan cuenta que existe una condición especial entre ellos, pues ambos logran interactuar entre sí sin ese miedo que los paraliza.
La razón por la que Sosuke no puede tener contacto físico con nadie es porque padece de una condición que en la vida real es llamada como hafefobia, un miedo irracional a ser tocado o tocar a otros. Esto lleva a las personas a evitar cualquier tipo de reunión social. En la producción de Netflix, el protagonista también le teme el amor, la vulnerabilidad y al descontrol que conlleva dejarse tocar, literal y emocionalmente. Sin embargo, cuando conoce a Hana esos miedos se van.
Reparto de ‘Románticos anónimos’
- Shun Oguri como Sosuke Fujiwara
- Han Hyo-joo como Hana Lee
- Yuri Nakamura como Irene
- Jin Akanishi como Hiro Takada