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Spider-Man arrasa en taquilla y se convierte en el segundo mejor estreno de la historia

‘Spider-Man: Brand New Day’ recaudó el fin de semana de su estreno una millonaria suma en taquilla y con ella se ubicó como el segundo mejor estreno de la historia tras ‘Avengers: Endgame’, según datos de la web Box Office Mojo.

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Por EFE
03 de agosto de 2026
MADRID (ESPAÑA), 29/07/2026.- MJ (Zendaya) observa cómo trabaja Spider-Man en 'Spider-Man: Brand New Day'. Junto a Tom Holland, de nuevo Zendaya, en una aventura que se sitúa cuatro años después de los eventos de 'No Way Home', con Peter Parker adulto y viviendo solo, lejos de las personas que ama en este filme, que se estrena esta semana en todo el mundo. EFE/MARVEL/Jay Maidment // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Fotografía por: Jay Maidment

Tom Holland encarna por cuarta vez a Peter Parker y se convierte en uno de los actores más taquillero en el cine. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, cosecha buenas críticas con un 90% en Rotten Tomatoes y una calificación ‘A’ en CinemaScore.

El filme, 'Spider.Man: un nuevo día’, en español, ha recaudado 355 millones de dólares en Estados Unidos y 572 millones en el resto de mercados. China, con 121 millones de dólares de recaudación ha sido clave en el éxito del film, seguido de Reino Unido (49 millones de dólares), México (38 millones) e India (31 millones). En total alcanzó 927 millones de dólares en todo el mundo y esta fue la cifra que la llevó a ser el segundo mejor estreno de la historia. En lo corrido del año lidera como la de mejor recaudo..

“Es un estreno verdaderamente fenomenal”, señaló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme a Variety. “Este debut -añade- refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los fans de todo el mundo; además, tal y como ha podido comprobar el público, sienta las bases para cosas apasionantes que están por llegar”.

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Las millonarias cifras de Spider-Man

El primer Spider-Man protagonizado por Tom Holland ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017), debutó con 117 millones de dólares en el mercado norteamericano y cerró la taquilla con 880 millones a nivel mundial. La secuela de 2019, ‘Spider-Man: Lejos de casa’, arrancó con 92 millones en Norteamérica e impulsó su recaudación global hasta los 1.130 millones de dólares.

‘Spider-Man: No Way Home’ alcanzó cifras todavía mayores, con 1.900 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, gracias a la participación de los tres Spider-Man —Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield— que compartieron pantalla.

El filme, en el que también aparecen Zendaya y Mark Ruffalo, ha conseguido superar la cifra total obtenida durante dos semanas por ‘The Odyssey’ que suma 51 millones en la taquilla norteamericana y alcanza los 911,3 millones de dólares en todo el mundo.

Toy Story 5’ supera la barrera de los mil millones de dólares y alcanza los 1.065 millones esta semana, ‘Minions & Monsters’ logra a 449 millones de dólares, tras sumar esta semana 5,8 millones en la taquilla de EE.UU y Canadá, y ‘Moana’ suma 5.3 millones de dólares y factura 261 millones de euros en todo el mundo, muy por debajo de las expectativas.

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Por EFE

Por Agencia EFE y Redacción Vea

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