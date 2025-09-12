Tensión entre Valentina Taguado y Alejandra Ávila en ‘MasterChef Celebrity’

Cada noche en MasterChef Celebrity los famosos sorprenden con nuevos platos para conquistar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso y no salir eliminados de la competencia.

A lo largo de esta temporada se han evidenciado diferencias entre algunos de los concursantes, especialmente cuando realizan algún reto por equipos o cuando alguno usa algún beneficio que haya adquirido anteriormente.

¿Qué pasó con Valentina Taguado y Alejandra Ávila?

En el reciente capítulo se vivió un momento tensionante entre la locutora Valentina Taguado y la actriz Alejandra Ávila. Luego de haber sido la ganadora del último reto de la caja misteriosa, la presentadora de ‘¿Qué hay para dañar?’ de RCN ganó un beneficio que utilizó anoche. “Si te ganas un delantal negro de aquí hasta el próximo reto por equipos debes transferirlo al compañero que quieras y que no tenga delantal negro”.

Así las cosas, después de pensarlo por unos minutos, Taguado tomó la decisión: “Lo siento, pero yo hoy me puedo quitar el delantal negro y le quito el delantal blanco a una persona que haya ganado y se lo pongo el negro. Esta parte de la competencia es muy dura porque estas cosas son las que fracturan las amistades o que todos nos llevemos bien. Esto hace que empiecen los grupitos y las estrategias. Es una competencia, se lo pongo a Aleja”, dijo.

La actriz se mostró sorprendida. De hecho, entre lágrimas, aseguró que no estaba de acuerdo con lo que había hecho su compañera. “Es la forma de pensar y el juego de ella. No me parece justo que si hay una persona que se mata estudiando todos los días, que se trasnocha todos los días estudiando, se lo pongan a esa persona, yo no pienso así... Es la forma de pensar y el juego de ella y si ella necesita que yo salga del juego para que tenga un camino libre, vamos a ver qué tan fácil se la pongo”.

Valentina insistió que se trataba simplemente de una estrategia del juego. “Te admiro un montón, como actriz, como artista, como cocinera eres un tesa, pero nosotros sabemos quiénes son los fuertes de acá y las dos queremos ganar. Yo sé que también me vas a dar en la cabeza más adelante y todo bien”.

Los usuarios han reaccionado, algunos defienden la posición de la exlocutora de Los40, mientras que otros apoyan a la actriz: “Valentina es la mejor jugando”, “excelente jugada”, “Aleja, todos estudian, no hay que desmerecer qué todos se esfuerzan”, “se comprende la frustración de Aleja, porque es de humanos. Pero no debemos olvidar que esto es un juego”.