‘Un robo muy navideño’: Final explicado, reparto completo, dónde se grabó y más

La temporada navideña de Netflix llega este año con una propuesta que combina romance, humor y un atraco envuelto en luces y villancicos. Un robo navideño, dirigida por Michael Fimognari y protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells, se ha convertido rápidamente en una de las películas más comentadas del catálogo festivo de la plataforma de streaming. La historia comienza como una comedia romántica clásica y se transforma en un intrigante “heist movie”.

Sinopsis de ‘Un robo muy navideño’

Sophia y Nick son dos personas que llevan vidas bastante complicadas: ella trabaja en un gran almacén, mientras que él arrastra un pasado problemático. Ambos se encuentran en medio de sus dificultades y deciden idear un plan justo antes de Navidad: robar la lujosa tienda donde ella trabaja. Una mezcla de necesidad, desesperación y oportunidad los une, sin que realmente imaginen lo que les espera después. La propuesta fusiona elementos de comedia romántica con el subgénero de “heist movie”: crimen, engaños, tensión y, por supuesto, romance. A lo largo de la película, la atracción y la complicidad entre los protagonistas crecen al compás de sus inseguridades, miedos y esperanzas.

Reparto de ‘Un robo muy navideño’

Olivia Holt: Sophie

Connor Swindells: Nick O’Connor

Lucy Punch: Cynthia

Peter Serafinowicz: Maxwell Sterling

Poppy Drayton: Brianna

Michael Salami como Ralph

Mariah Louca como Lori

Chyna-Rose Frederick como Matilda

Belal Sabir como Ali Zafar

Ed Kear como Eddie

James Dryden como Leo Stein

Ada Player como Lilly

Elizabeth Bower

Calum Sivyer

Pierre Bergman

Diane Spencer

Alara-Star Khan como Maddie

Guy Robbins

Bilal Khan

Natasha Joseph como Rita

Final explicado de ‘Un robo muy navideño’ ¡Alerta de spoilers’

Al principio, el plan consiste en robar joyas u objetos de valor del almacén, aprovechando que Sophia trabaja allí y Nick tiene conocimientos técnicos. Sin embargo, el robo no sale como esperaban: descubren que alguien más ya se llevó lo que buscaban. Entonces, se enteran de un objetivo mucho más atractivo: la caja fuerte personal del dueño de la tienda, Maxwell Sterling, quien supuestamente guarda una gran cantidad de dinero en efectivo. Así que deciden unirse para llevar a cabo un nuevo golpe.

No obstante, Sophia resulta ser la hija ilegítima de Sterling, un secreto que él había mantenido oculto junto con el destino de su madre. Esto cambia por completo el enfoque del atraco: ya no se trata solo de dinero, sino también de venganza, verdad y justicia personal. Con una maniobra astuta, logran colocar objetos robados previamente en la caja fuerte de Sterling, dejando pruebas que lo incriminan. Cuando él intenta abrir la caja fuerte junto a la policía, se encuentra con que está llena de joyas robadas, en lugar de estar vacía como esperaba, lo que lo lleva a ser culpable ante la ley. Mientras tanto, la esposa del dueño, que es cómplice del plan, toma el control de la empresa y cumple su promesa: paga a Sophia y a Nick, dándoles el cierre que tanto anhelaban.

La película termina con una escena de reconciliación y esperanza: una cena navideña donde los personajes principales, Sophia, su madre, Nick, la hija de Nick y algunos amigos, celebran juntos, simbolizando un nuevo comienzo.

¿Dónde se grabó ‘Un robo muy navideño’?

La producción fue grabada en Inglaterra. La ciudad base fue Londres. Uno de los escenarios más importantes del rodaje fue el Hotel Loughborough, ubicado en Loughborough Road 39 y que fue adaptado para los almacenes ficticios “Sterlings London”. De igual manera, el Heaven Café fue utilizado como el restaurante ficticio Atticus Oyster Co.