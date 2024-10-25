‘Vecinos’: en qué barrio se grabó, de qué año es, actores fallecidos y más sobre esta novela

El pasado 3 de diciembre volvió a las pantallas Vecinos, la recordada telenovela de Caracol Televisión que se estrenó originalmente en septiembre de 2008. Su regreso, después de 17 años, despertó nuevamente la curiosidad del público por saber dónde se grabó, quiénes participaron y otros datos que muchos habían olvidado con el paso del tiempo.

¿Dónde se grabó ‘Vecinos’?

El barrio que funcionó como escenario en la mayoría de las grabaciones fue Muzú, en la localidad de Puente Aranda. Caracol Televisión escogió esta zona por su ambiente residencial, sus calles tranquilas y la cantidad de parques que la rodean, elementos que encajaban bien con la vida sencilla de Óscar Leal (Robinson Díaz) y su mamá, doña Ruca (María Margarita Giraldo).

Muzú está ubicado entre las carreras 51 y 52 y las calles 40 Sur y 42 Sur. Por esas mismas cuadras se movía el taxi del protagonista, lo que hizo que el sector se convirtiera en uno de los escenarios más reconocibles de la novela. Varias de las escenas cotidianas de Óscar se rodaron allí, aprovechando la estética barrial del lugar.

El otro punto fundamental en la historia fue el edificio Fontainebleau, el conjunto al que Óscar llega cuando su vida da un giro al ganarse la lotería. Aunque la fachada real está en el norte de Bogotá, en la calle 127B con carrera 12, cerca del parque El Country, las grabaciones interiores no se hicieron en ese lugar.

En una entrevista con Pulzo, Christian Tappan, quien interpretó a ‘Poncho’ en Vecinos, contó que solo se usaron los exteriores y que todo lo demás —apartamentos, pasillos, ascensores e incluso la central de taxis— se construyó en estudio.

Actores de ‘Vecinos’ que han fallecido

La única integrante del elenco que ha fallecido es Adriana Campos, quien dio vida a Nicol Aguilar, la secretaria y confidente de la doctora Tatiana, interpretada por Flora Martínez. La actriz murió en un accidente de tránsito en Salgar, Antioquia, cuando el vehículo en el que viajaba hacia Medellín cayó a un río. En el siniestro también perdió la vida su pareja, el empresario Carlos Rincón.