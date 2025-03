¿Yana de La casa de los famosos abandona Colombia? Habría pagado millonaria multa

El domingo 16 de marzo la participante Yana Karpova, de ‘La Casa de los famosos’ estaba nominada para salir eliminada, sin embargo, cuando los televidentes votaron, la respaldaron y no saldría de la casa estudio. Si todo hubiera transcurrido dentro de la normalidad, después de Melissa Gate, quien fue la más votada de los nominados, y Karina García, quien obtuvo buen respaldo ocupando el segundo lugar, la rusa habría entrado de tercera a la casa.

Sin embargo no fue así, la rusa salió cuando su novio Cris Valencia entró en la dinámica de congelados. Él le dijo que debían irse a solucionar algunos asuntos. El hecho fue corroborado por el presentador Marcelo Cezán, quien desmintió que se pudiera tratar de una estrategia.

Vea estableció que dicho asuntos estaban relacionados con su estatus migratorio en el país y había sido requerida por Migración Colombia, ante lo cual RCN decidió sacarla para no infringir la ley.

Ahora surge un video donde se ve a Yana admitiendo que estuvo ilegal en el país y que además de pagar una millonaria multa, debe abandonar Colombia mientras recibe la respuesta a la solicitud.

“Tengo que salir de Colombia”, Yana Karpova

En el material donde la rusa se ve bastante arreglada y luciendo un color de pelo más rubio del que tenía la noche anterior en ‘La Casa de los famosos’ menciona: “amigos tengo que salir de Colombia porque me quedé ilegal, ya pagué la sanción. ¿sabes cuánto me costó? dos millones ciento veinte mil pesos colombianos”, dice mientras está en las que parecen ser las sillas de las instalaciones de la entidad, que maneja el estatus migratorio de los extranjeros en el país.

“Tengo que salir de Colombia, ojalá que me dejan entrar porque si no, no sé qué hacer, va a ser un shock. Me dicen que me dejan entrar por tres meses. Estoy buscando el país a donde irme porque eso tiene que ser ya; hoy o mañana comprar tiquetes y salir, pensando irme a Panamá. ¿Ustedes qué me pueden recomendar, para pasar unos cinco días afuera y regresar a Colombia otra vez a intentar sacar mi visa”, añade la novia de Cris Valencia.

Posteriormente, surgió un nuevo un video adicional donde se ve disfrutando de una comida rápida junto a su novio.

Los dos videos han generado dudas en los cibernautas porque Yana se ve bastante distinta a cómo lucía en ‘La Casa de los famosos’. Según los comentarios, puede tratarse de material antiguo que data del 2023.

De momento, solo se sabría que este martes 18 Yana tiene que presentarse en las oficinas de Migración. Será ella misma quien diga si el video en el que menciona que debe salir del país en reciente o corresponde a uno antiguo de cuando recién llegaba a nuestro país.

También hay que mencionar que hubo rumores de que Yana tenía que abandonar la competencia por la salud de su padre, situación sobre la que tampoco se ha pronunciado la novia de Cris Valencia.

Aquí más noticias que son tendencia