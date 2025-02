Yina Calderón, de ‘LCDLF’, reveló cuánto gasta al mes: “y eso que no tengo hijos”

Yina Calderón parece tener una constante preocupación mientras está en ‘La Casa de los famosos’ y es la relacionada con el dinero. En una conversación con sus compañeros Camilo Trujillo y Karina García en la que posteriormente se unió La Jesuu, la ex participante de ‘Protagonistas de novela’ reveló que sus gastos mensuales son exorbitantes.

Calderón mencionó que si bien es cierto los negocios generan dinero, también se gasta bastante. Camilo quien expresó que también tiene empresa mencionó que sus gastos son de cinco millones, cifra que le pareció menor a Yina quien reveló que esa cifra es prácticamente irrisoria al lado de la suya.

“Mis gastos son como de 50 millones al mes. Por eso me preocupó tanto por la empresa porque el día que me deje de dar plata cómo llevas el nivel de vida que ya tenías”, expresó Yina Calderón.

“Pero, lo bueno mío es que he caído muchas veces y críe en la pobreza. Entonces desde pequeña he sido comerciante, buena para los negocios y vuelvo y me paro”, agregó segura de su rol como empresaria empoderada que se levanta de las dificultades.

En la conversación también mencionó que si en días anteriores quiso irse del reality fue porque estaba preocupada por sus empresas y que estuvieran generando el dinero que suele generar, pero que cuando su hermana fue como visitante de la casa, en una dinámica de congelados, le dio un parte de tranquilidad, ella se relajó.

La hermana de Yina es quien está a cargo de sus empresas mientras ella está en el encierro.

Yina Calderón reveló que Epa Colombia gasta mucho dinero en su hija

Otro aspecto que llamó la atención de la charla fue la cifra que Kaina mencionó al referirse a cuánto gasta en su casa mensualmente y dijo que 17 millones de pesos. La antioqueña dijo que ella tenía hijos y pro eso la suma.

Yina mencionó que es suma de 50 millones conforman sus gastos “y eso que no tengo hijos. Los hijos quitan mucha plata”, mencionó al tiempo que recordó que su amiga Epa Colombia gasta mucho dinero en su pequeña hija. Hay que mencionar que Calderón ignora que Epa está en prisión.

Finalmente, Yina habló de una finca enorme que tiene en un páramo, al parecer en Chicaque, Cundinamarca, y cuyo cuidado requiere de 10 millones de pesos. “la finca me tiene mal...esa finca no me da plata, me es imposible alquilarla. Me toca venderla pero no me dan lo que me valió y lo que le he invertido, pero me ocasiona mucho gasto… no más la finca me chupa como 10″ reveló Yina.

https://www.youtube.com/watch?v=o1v7m8haQGs&t=67s

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento