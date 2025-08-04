Yina Calderón expulsada de La mansión de Luinny por agresión: “Se me fue la mano”

Menos de dos semanas llevaba la huilense Yina Calderón dentro de la competencia del reality dominicano ‘La mansión de Luinny’, que se emite a diario por YouTube.

Desde su ingreso, la generadora de contenido causó bastante expectativa, sobre todo porque allí iba a compartir techo con la también influencer Karina García, la antioqueña con quien ya había estado en ‘La Casa de los famosos Colombia’.

Sin embargo, y a diferencia de lo que se esperaba la nueva polémica de Yina, nada ha tenido que ver con García, sino con otra de sus compañeras. El asunto ha rebasado los límites y este domingo trascendió que Yina fue expulsada.

¿Qué pasó con Yina Calderón en ‘La Mansión de Luinny’?

Todo comenzó cuando Yina en el salón de maquillaje quiso arreglarse el pelo y cuando prendió el secador, de este salió una gran cantidad de harina de trigo. La influencer no toleró la broma y estalló furiosa:

“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, mari#@, casi me quedo ciega. ¿Quién de ustedes dos me echó harina en el secador para que me cayera en los ojos? Digan, zorr*#, ¿dónde está la otra travesti? ¿Quién fue? Casi me quedo ciega. Exijo que Luinny me diga ya”, fueron algunas de las expresiones que lanzó en tono de reclamo.

Luego, unas horas más tarde, vendría la agresión que derivó en la expulsión de Yina. Cuando el ambiente parecía haberse calmado, Yina empujó a ‘La Piry’ a la piscina y se evidenció además que la opita tomó del pelo a su compañera dentro del agua. Sus compañeros intervinieron.

Después de observar lo ocurrido el anfitrión sancionó a las dos participantes.

“Lamentablemente, Piry recibirá una sanción por provocación. En el caso de Yina, con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandona La Mansión en este momento”, dijo Luinny.

Calderón aceptó la decisión y aseguró: “Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero mi papá nunca me ha puesto la mano, mi mamá tampoco en toda su vida y yo no me dejo de nadie”. Por su parte Luinny le respondió: “Tú sabes que estaba la regla de la violencia” A lo que Calderón admitió: “Si, pues se me fue un poquito la mano porque la ‘pajarraca’ empezó a buscar”.

Curiosamente La agredida comenzó a interceder para que Yina no fuera expulsada y mencionó que solo había querido jugar una broma: "No la saquen (...) aquí en la mansión de ahora en adelante, ella va a tener que pagar lo que me hizo hoy, no estoy de acuerdo con que la saquen, no la saquen. Ella no me hizo nada, esta noche yo la voy a pasar tranquila y en paz“.

Los cibernautas por su parte calificaron la conducta de Yina de grave e incluso algunos pensaron que si cuando Calderón lanzó al agua pudo pegarse con el borde de la piscina y pegarse en la cabeza. algunos incluso hablaron de que su vida peligró.

Aquí más noticias que son tendencia