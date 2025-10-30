Así fue el reencuentro de Yina y Karina en “La casa de Luinny”: ¿Qué se dijeron?

‘La Casa de Luinny’ es uno de los realities más exitosos en República Dominicana y su popularidad se ha extendido al resto del continente por cuenta de la participación de generadores de contenido de distintas nacionalidades. En esta versión 2025, la presencia de dos figuras colombianas como lo son Karina García y Yina Calderón ha llamado poderosamente la atención, pues ellas pasaron de tener una amistad estrecha a estar completamente distanciadas. Las dos estuvieron en La Casa de los famosos Colombia y los ataques fueron evidentes.

Karina García y Yina Calderón juntas bajo el mismo techo

La huilense y la antioqueña finalmente se volvieron a ver el 29 de octubre en el lanzamiento del primer episodio del formato, creado por Luinny Corporán, que naturalmente generó mucha expectativa, pues los seguidores deseaban saber qué se dirían las dos colombianas cuando estuvieran compartiendo el mismo techo.

La primera en entrar a la mansión fue Karina García ataviada con un vestido color piel con apliques en verde brillante, que se llevó buenos comentarios en las redes sociales. García se mostró amable y dispuesta a tener buenas relaciones con quienes serán sus compañeros.

La última en entrar fue Yina Calderón, quien prefirió uno de sus llamativos trajes que generalmente tienen una explicación. Esta vez llegó con uno que pareciera emular la villanía que dice siempre ejerce.

Se trató de un vestido de terciopelo rojo que acompañó con cachos gigantes, hombreras con forma de cuernos y guantes con puntas alargadas. Calderón ya había anticipado su ingreso diciendo en redes: “Tu villana favorita está de regreso”.

Yina, dispuesta a ser la antagonista del nuevo reality no compartió con ningún otro generador y aunque estuvieron muy cerca con Karina, prácticamente ni se determinaron.

Los presentadores le indagaron a Yina por su distancia y ella contestó sin titubeos: “No soy una mujer hipócrita y no saludo a quienes no me caen bien; además, varios de ellos no me quieren”.

Luego añadió: “Diría qué bien, pero todos mis compañeros me odian” y mencionó además: “No me agradan varias personas”.

Karina García, por su parte, se mantuvo tranquila e indiferente, incluso cuando Calderón tuvo un desencuentro con otras de las participantes.

