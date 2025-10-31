¿Cómo votar en ‘La mansión de Luinny’ y cuál es el millonario premio?

Este 29 de octubre comenzaron las emisiones del reality ‘La mansión de Luinny’ que tiene como anfitrión a Luinny Corporán y que en cada episodio tendrá una presentadora invitada. También echará mano de la famosa IA.

El formato corresponde a una de las versiones que se ha hecho teniendo como base el famoso ‘Gran hermano’, donde se mide, se premia e incluso, se castiga la convivencia, dependiendo del comportamiento, de varios participantes que deben lidiar con el encierro en medio de personas desconocidas.

‘La mansión de Luinny’ incluyó en esta oportunidad a 18 participantes de distintas nacionalidades, por lo cual ha generado gran expectativa en toda la región. La presencia de la antioqueña Karina García y la huilense Yina Calderón ha generado curiosidad en el público colombiano, que desea ver cómo se comportaran las dos generadoras de contenido que en su paso por ‘La Casa de los famosos’ comenzaron siendo muy amigas y ahora son prácticamente enemigas.

En la noche de lanzamiento, Karina ignoró por completo a Yina, quien le envió un par de indirectas. La primera se mostró amigable con sus futuros compañeros, mientras que la segunda asumió el papel de villana, que ya es popular dentro de sus seguidores.

EL premio de ‘la mansión de Luinny’ es similar al de ‘La Casa de los famosos’

Ahora, los cibernautas se preguntan cuál es el premio que se llevará el ganador de ‘La mansión de Luinny’, ya que no se había mencionado. Los anfitriones revelaron que en esta oportunidad la suma es de 100 mil dólares, es decir cerca de 400 millones de pesos colombianos, esta también es la cifra que en Colombia ha entregado RCN al triunfador de ‘LCDLF’.

‘La mansión de Luinny’, al igual que su principal contrincante 'La casa de Alofoke’, de Santiago Matías, se emite vía streaming mediante Youtube.

De momento, en la tabla de puntuaciones de la segunda noche del programa, la más votadas es precisamente Karina García, con 1.675 puntos. En cuarto lugar figura Yina Calderón.

Sobre la manera en que el público vota, cada participante se ha asegurado de publicar en sus redes sociales, mediante sus equipos digitales que no están en el encierro, las instrucciones para apoyarlos que en esta oportunidad implica dinero o donación.

¿Cómo se vota en ‘La mansión de Luinny’?

El proceso para votar es sencillo. Las votaciones ocurren mientras el reality se está emitiendo, de esta manera es necesario acceder al streaming, busca el chat oficial (super chat) de la transmisión en vivo; luego, selecciona el ícono de pesos ($) y escribe #Team y el nombre del participante que se quiere apoyar. Ahí se elige la suma que se quiere donar con el mensaje.

Las votaciones suman puntos de apoyo para el participante. Los menos votados serán nominados y uno saldrá de competencia.

En este formato, no hay jurados, ni salvados por el equipo de producción. Semanalmente, se elige un rey o una reina, que contará con inmunidad y beneficios.

