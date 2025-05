Yina Calderón recordó en ‘LCDLF’ su breve historia con Maluma. Él le pidió un beso

El tema de conversación por estos días es Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma. El artista antioqueño se presentó en Medellín el fin de semana pasado y este sábado estará cantando en el estadio El Campín en un esperado concierto 360, que promete una experiencial inusual para los asistentes.

Maluma también fue motivo de conversación en La Casa de los famosos, esta semana. Mateo Varela, Norma Nivia y Cindy, ‘La Toxi Costeña’, elogiaron su apariencia física y de paso, quisieron saber cómo Yina Calderón había logrado darle un beso al antioqueño.

Hay que mencionar que muchos cibernautas ignoraban que Yina Calderón y Maluma hubieran tenido algún acercamiento hace más de una década cuando ella incursionó en Protagonistas de novela y él era un artista que comenzaba su carrera y brillaba en el ámbito nacional.

Yina habló espontáneamente de cómo fue corta historia con el cantante, admitiendo que fue él quien después le pidió un beso. Ella no quería dárselo.

Yina Calderón dijo que le gustaba Maluma

Yina comenzó contando que dijo que le gustaba el cantante porque vio que eso era un punto que podría llamar la atención para su ingreso al formato en el que participó hace más de 10 años.

“Yo entendía que mi historia de vida era muy normal. Obviamente, muy humilde, pero hay gente que vive historias más fuertes. Entonces yo dije que tenía que entrar como sea al canal RCN, yo gordita, sin presupuesto de nada, era imposible, estaba como de 10.000 muy lejos en la fila y busqué una historia que pudiera vender”, dijo Yina Calderón.

“Dije que me gustaba Maluma, pero yo estaba concentrada en el reality. Yo lo veía como un pelado bacano, pero no”…

Así fue el beso de Yina Calderón y Maluma

Norma le preguntó si no le gustaba ni un poquito y Calderón negó. Una vez dentro de Protagonistas, fue Maluma quien se acercó a Yina antes de irse. “Una vez vino a la sala, me dijo que si se iba a ir sin que le diera un piquito y a mí siempre me ha dado pena esos temas”, contó, pues se negó. “Al principio me negué, pero él dijo: ‘ay que por favor’ y yo manifesté que bueno, que estaba bien”, complementó la participante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

