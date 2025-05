Carla Giraldo no aguantó y paró insultos en ‘LCDLF’: “Les pedimos respeto. No más”

La noche del 30 de abril era miércoles de nominación en ‘La casa de los famosos‘. En esta oportunidad, los realizadores añadieron un elemento sorpresa al entregar al azar un sobre a cada famoso. En el sobre se les daba la indicación exacta de cuántos puntos debía dar a sus nominados e incluso algunos recibieron instrucciones para ingresar a la placa a un miembro de su habitación.

En esta actividad la Toxicosteña debía nominar a alguien de su habitación y darle tres puntos, ella nombró a Karina Garcia, quien hasta hace unos días fue una de sus amigas cercanas y miembro del grupo Mujeres Fuego. A la hora de explicarle por qué la nominaba y con cierta molestia, Cindy, nombre d epila de la Toxi, le dijo que no le creía su discurso de lealtad. “Si tú boleteas a tus amigas de muchos años, imagínate que se queda para mí... entonces, o sea yo no me como ese cuento”, mencionó la Toxi que luego casi le ordenó: “ siéntate”.

La Toxi se refiría a los comentarios que Karina hizo sobre Marilyn Oquendo, quien antes era muy amiga de la paisa, pero se pelearon por la relación que tuvieron con el cantante Bless. Oquendo estuvo en calidad de visitante en La Casa y también señaló de desleal a Karina.

Karina no se quedó callada y levantó su voz a la Toxi, le dijo “mala persona”. La ToxiCosteña le respondió “zorra”.

Y antes de que comenzara la ola de insultos que se avecinaba, Carla Giraldo intervino: “Cuidado por favor con las palabras, les pedimos prudencia y respeto, de verdad chicos ya no más...estos son 24 horas al día todos los días”, a lo que Marcelo agregó “estamos en medio de la nominacion”.

Giraldo aprovechó para hablar sobre el reciente cruce de fuertes palabras que ha habifo y que incluso les ha generado sanciones, como ha ocurrido con Yina y La Jesuu, que no se soportan.

“Bájenle dos rayas a la insultadera se ven muy mal insultandose”, dijo Carla reslatando que están quedando mal frente a los televidentes.

“Hay ciertos límites que no se deben cruzar”, mencionó Cezán.

La Toxi Costeña y Karina García de amigas a ‘enemigas’

Hay que recordar que la distancia entre la Toxicosteña y Karina se dio desde que la relación sentimental entre la segunda y Altafulla se concretó. La primera siente que Karina manda a Andrés y no le permite acercarse a nadie, asunto que la incomoda. Además, en el episodio mencionado agregó que ya no quiere dirigirle la palabra a una mujer como García, que llora todo el tiempo y se victimiza.

En la misma jornada del miércoles, trascendió que la sección que Yina, Karina y la Toxi tenían, llamada ‘El bochinche’ ya no se hará mas por la ruptura entre amigas.