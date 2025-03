‘Yo me llamo Jim Morrison’: de dónde es, nombre real y más del imitador

Yo me llamo se ha convertido en una plataforma para que muchos talentos rindan homenaje a sus artistas favoritos a través de sus presentaciones. En esta edición, uno de los concursantes que ha logrado destacar es el imitador de Jim Morrison, quien ha impresionado tanto al jurado como al público con su notable parecido físico y vocal con el icónico líder de The Doors.

“Es increíble, pero que le pongas el alma a una canción medio circense, la haces de una manera tan mágica, con todo tu estilo, con toda esa finura y esa belleza que me pareció increíble”, le dijo en una oportunidad Amparo Grisales, quien se ha mostrado encantada con sus shows.

En una entrevista para las redes sociales de Yo me llamo, el artista expresó su emoción por el apoyo que ha recibido de sus seguidores, el público y los jurados: “me parece sorprendente la buena acogida que ha tenido mi personaje y el rock en general en este programa, no me lo esperaba, pero me ha sorprendido muchísimo, creo que es la plataforma que estaba esperando para mostrar lo que tengo”, dijo el artista.

Asimismo, señaló que, aunque hubo personas que no le tenían fe, ha podido demostrar su gran talento durante su paso por el programa de imitación de Caracol Televisión:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“He encontrado mensajes maravillosos, unos memes increíbles, pero me ha sorprendido mucho encontrarme con mensajes de muchos rockeros sin fe, que critican mucho, que dicen que no voy a poder seguir en este programa porque no se le da la importancia necesaria al género, que solamente hay espacio para la música popular, para el reguetón y aunque no hay nada de malo con que la gente busque esos espacios, pero como dijo un gran personaje de este país, si nosotros, los rockeros, no asumimos la dirección de nuestro país, de nuestro mundo, nadie lo va a hacer por nosotros, necesitamos que los rockeros apoyen eso, hay mucho”, dijo.

¿Quién es el doble de Jim Morrison?

La persona detrás del personaje de Jim Morrison es Santiago Naranjo, un joven artista oriundo de Fusagasugá, quien se ha desempeñado como músico profesional en Audio y Composición para Cine y Medios. Además de cantar, también se ha destacado como bajista en las agrupaciones Rabo de Ají Official y Bob Stone, de acuerdo con la descripción de su cuenta de Instagram donde tiene 2.205 seguidores. Allí, hay unas fotografías que muestran su trabajo como músico profesional, sus gustos por los animales y los viajes y, además, de la época en la que tenía el pelo corto.

“Cada vez sorprendes más”, “para mí eres el mejor imitador de Jim Morrison que he visto”, “gracias por traerme a la memoria mis años de adolescencia donde iba con mis amigas a los tributos que hacían de la banda The Doors”, comentan los internautas en sus redes.