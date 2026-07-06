‘Yuma’: la película sobre la vida, la muerte, la música y los personajes del río Magdalena

Cuando los directores Simón Mejía y Simón Hernández se juntaron para realizar un documental sobre el río Magdalena, que mostrara la riqueza musical que ha nacido en sus riberas, tenían una idea en mente.

“Queríamos hacer una gira de Bomba Estéreo por el río, en un planchón sonoro, para encontrar los sonidos que habían inspirado a la creación de mi banda en ese entonces. Esto fue evolucionando y el río mismo nos fue mostrando el camino más cercano para retratarlo a través de las voces de sus músicos, sus habitantes, el río mismo habló. Resultó mejor este camino”, recordó Mejía, quien además fue creador de la mencionada banda musical, en la que Hernández intervino en la parte audiovisual. En charla con Vea, de El Espectador detalló el proceso para lograr el documental.

A los dos amigos de adolescencia, apasionados por el cine y la música, se les unió luego Liliana Andrade como codirectora y productora. “Simón y Simón arrancaron en el 2018 con la idea, yo me sumo como en el 2019. Visitamos muchos lugares buscando personajes, mirando y conocimos mucha gente y muchas historias”, explicó Andrade.

Por casi siete años, ‘Yuma’ se convirtió en el sueño de los tres, lo sacaron adelante, en medio de dificultades para financiación, como suele suceder cuando se hace cine en el país, viajes fructíferos a nivel de creación, pero a veces accidentados. En uno de ellos estalló la pandemia y el equipo quedó atrapado. Eso mientras atendían los trabajos que les significaban sus sustentos.

“(Tuvimos) los problemas que uno se va encontrando en territorio que hacen parte del conflicto general que se vive en Colombia, por ejemplo nos tocó un paro armado, encuentros poco deseados y ver mucha desigualdad. Pero pues son experiencias que hacen parte del oficio de hacer documentales y se suman al proceso de conocer las profundidades de Colombia”; mencionó Simón Mejía sobre lo mas complejo de la realización. “Hicimos seis viajes al río y desde los primeros recorridos, ya habíamos encontrado como los personajes que serían los principales de la película”, recordó Hernández, sobre las cuatro historias que en el material se entrelazan y donde un santero llamado Rafael es el hilo conductor.

Hoy “Yuma” está listo para recorrer los festivales del mundo, pero antes tendrá su premier en medio del Bam 2026, Bogotá Audiovisual Market.

El Magdalena, un río para ser sanado

“Que Rafa fuera el personaje que atraviesa las historias fue algo que descubrimos en el camino. Todo eso es algo que se fue dando después de muchas conversaciones y ensayos en la edición y todo eso”, puntualiza Liliana sobre el santero que desde que emprende la travesía por la ribera, tiene como misión exorcizar al Magdalena. “Él está más conectado como con el río desde el punto de vista espiritual, hace un recorrido por el río que siente que hay que sanarlo”, cuenta Liliana.

“Todos los personajes que se muestran, son los que hemos conocido en los últimos años y les hemos venido haciendo seguimiento. Las historias son como independientes, son las historias de la gente del río”, cuenta Liliana, quien recuerda haber vivido cierta espontaneidad en la manera en que se construyó este proyecto.

“De manera muy natural fuimos conociendo todos estos personajes que viven en pueblos ubicados en la ribera del río. A veces se trata como que las historias le funcionen a uno naturalmente o ver cómo se relaciona, y esto se relaciona súper orgánicamente y todos te hablan del río y de cómo han vivido las historias de la vida, de la muerte, de la violencia, de los sonidos, de la naturaleza”, puntualizó Andradre.

“En ese marco encontramos las historias que son de músicos que viven en resistencia o que viven buscando mantener viva la tradición. Casi siempre en todos estos espacios nos encontramos como un mundo muy pobre, como gente que existe en resistencia en total”; dijo Hernández sobre Aureliano, Jaider Fernández, Matilde Camacho, Samuel Mármol, Humberto Garizábalo y el Maestro Abundio, los músicos que conocieron y descubrieron a lo largo del recorrido que hicieron por el río , que cubrió los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena.

¿Por qué ver ‘Yuma’?

Ver el material logrado puede ser una oportunidad para recordar o simplemente descubrir el río más importante del país. “Es una manera de conocer a Colombia con otro punto de vista que creo que nosotros la metimos como un componente un poco, no sé, poético, bonito desde la imagen. No es un documental periodístico, no es investigativo, es un documental más experiencial y de historias de la gente, de colombianos como nosotros, solo que viven al lado del río”, dice Liliana.

“Ofrece una ventana a la música colombiana (especialmente la cumbia y la tambora, que tienen raíces profundas en el Magdalena y han trascendido en América Latina), la cultura ribereña y los bailes. Es una forma de conocer la historia de Colombia desde una perspectiva poética y experiencial, mostrando cómo la música se convierte en una vía de supervivencia, esperanza y resistencia frente a las adversidades”, piensa Hernández.

“Es una manera de conectarnos y entender una pequeña parte de este río, que es uno de los símbolos mas poderosos de Colombia, a nivel ambiental y cultural. También es una experiencia cinematográfica especial a la cual le dedicamos mucho trabajo”, complementa Mejía, quien admite que le hubiera gustado incluir un aspecto en la película: “El nacimiento del río. Esto sucede en el sur de Colombia, El Páramo de las Papas, donde nace el Magdalena y otros importantes ríos de Colombia. Más que para el documental, pues el área en que nos enfocamos es ya llegando al mar Caribe (Depresión Momposina), es una inquietud a nivel personal. Me parece increíble que de una pequeña laguna nazcan estos inmensos ríos que atraviesan el país y en cierta manera lo transforman. Es el poder del agua en Colombia y el agua como conectora de cultura”.

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