Zambrano y Grecia del Desafío XXI causaron fuerte polémica: “Eso no es arrunchis”

El equipo Gamma enfrentó un castigo previo a la prueba a muerte que determinaría la salida de Miryam, de Omega. En medio de canciones, chistes y confesiones, como suele hacerlo el grupo naranja, cumplió a cabalidad lo que se denominó gravedad cero. El castigo consistía en no dejar caer una globo al piso, al tiempo que los integrantes del equipo tenían las manos esposadas.

Al terminar el castigo, Gamma celebró y algunos se fueron a descansar y otros disfrutaron de la piscina.

Dentro de los que prefirieron el descanso estuvieron Zambrano y Grecia, que luego terminan arrunchados en la cama. Inicialmente ella le indagó a él sobre las partes del cuerpo que le gustaban de sí mismo, ante lo cual él expresó que todas. La conversación avanzó y hubo algunas caricias, posteriormente se quedaron dormidos con las piernas muy juntas. Sus compañeros al verlos, empezaron a teorizar sobre lo que podría estar pasando en la pareja. Recordemos que Grecia tiene novio que la espera, una vez salga de la competencia.

Zambrano y Grecia ¿se besaron o no?

Gio fue uno de los más contundentes al ver la conducta de sus compañeros y mencionó: “De novio veo eso y chao”: dijo ante la cercanía de la pareja.

En ese momentos, especularon sobre si creían que ellos se habrían besado o no. Gio consideró que si “Yo creo que esos sí se han dado un beso”.

Por su parte, Rosa mencionó que no creía ya que sabe que la nortesantandereana tiene novio. Potro, Yudisa y Mencho, se preguntan entre si si ellos dejarían poner la pierna una encima de la otra. Gio reafirmó su posición y mencionó que si él fuera el novio diría “chao”.

Los desafiantes creen que el caso de Grecia y Zambrano es distinto al de Potro y Yudisa, quienes se ven amigos, en cambio en los primeros se evidencia que hay un gusto y tracción.

se recostaran, porque según los participantes, a ellos se les ve la amistad. Entre ellos, afirmaron que Zambrano y Grecia han tenido muchos arrunchis, pero uno de ellos expresa que: “Eso no es arrunchis, eso es brazo sostenido sobre abdomen contraído”.

Hay que mencionar que antes de estas imágenes se dieran Grecia dijo a su grupo que tiene novio y a Zambrano solo la une una amistad. Aseguró que no le interesa ser infiel.

También Grecia había mencionado la seguridad que tiene de que su pareja no le es infiel. Zambrano días atrás le expresó a Grecia en tono de broma: “Vaya para donde su marido. Uno no puede estar navegando en aguas turbias, porque te puede coger un tiburón y te muerde una pata".

Hermana de Grecia habló de la cercanía de ella y Zambrano

Sobre la cercanía de los dos desafiantes, se pronunció en Día A Día, la hermana de Grecia.

“Como seres humanos necesitamos estar acompañados y rodeados y creo que Zambrano para Grecia ha sido un apoyo, ha sido esa persona que anima, ha sido esa persona que saca lo mejor de ella porque a veces intimidan y él ha estado para ella", desestimando algo más allá de su simple amistad.

Aquí más noticias que son tendencia