El insólito negocio que planearía Sarah Ferguson, la ex esposa de Andrés de Inglaterra

En octubre pasado, Sarah Ferguson, ex esposa del ex príncipe Andrés de Inglaterra, perdió sus privilegios, cuando él fue despojado de los suyos, a causa de sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los dos, aunque exesposos desde 1996, mantienen una amistad que les permitía incluso compartir techo.

La antigua pareja de York se vio obligada a abandonar su mansión en Windsor tras el escándalo. Más recientemente mientras Andrés, que dejó de ser príncipe para llamarse Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado en el marco de la investigación y posteriormente, puesto en libertad pero ligado al caso, Ferguson no la ha pasado nada bien. Estuvo en una clínica de reposo y hoy huye de la prensa.

La imagen de Ferguson comenzó a deteriorarse seriamente cuando a comienzos de este año el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó y publicó documentos que dejaron al descubierto la extrecha amistad de Sarah y Jeffrey Epstein. Hasta ese momento, se creía que solo su ex Andrés era cercano al pederastra.

Dentro de los diálogos que mantenía la ex duquesa con el condenado delincuente sexual era evidente que ella no tenía liquidez y él fue el encargado de mantenerla por varios años.

Ahora la aristócrata de 66 años, madre de Eugenia y Beatriz, princesas muy cercanas tanto a William como al rey Carlos III, estaría enfrentando graves problemas económicos en vista de que ha sido repudiada como su ex marido por la familia real y ya no contaría con respaldo financiero.

La insólita propuesta de reality de televisión de Sarah Ferguson para ganar dinero

De acuerdo con The Mail on Sunday, Sarah habría estado en conversaciones con una productora de televisión comentando varios posibles proyectos, uno de ellos el más controversial habría sido el de intentar clonar las últimas mascotas de la difunta monarca, Isabel II y mostrar todo ello en un reality para televisión.

La reina en vida fue propietaria de 83 corgis, la raza es una de las más antiguas de Gran Bretaña originaria de Gales. 14 generaciones habrían estado en poder de la reina. El primer cachorro que tuvo Isabel II fue un regalo que recibió a los 18 años a quien nombró Susan. Tras la muerte de la monarca, los dos últimos perros Muick y Sandy llegaron a manos del expríncipe Andres y de Sarah Ferguson. Asunto que no sorprendió a nadie ya que siempre se mencionó que Andrés era su descendiente favorito.

La reina Isabel II junto con uno de sus famosos perros corgis. Fotografía por: Agencia AFP

Aunque en Reino Unido la clonación animal es ilegal, no es ilegal tomar muestras de la piel de un animal y enviarlas al extranjero, a un país donde esté permitido.

Las informaciones acerca del posible reality con los perros de Isabel III y sus clones mismos que pondría en venta por altas sumas de dinero, fueron muy polémicas y ante las controversiales presunciones, un portavoz de Sarah aseguró que ella nunca había avanzado en ninguna conversación y que se retiró por voluntad propia, además de no tener la intención de sacar provecho económico de los corgis reales.

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