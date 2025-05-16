⁠Sarah Ferguson, ex de Andrés de Inglaterra, se fue a lujosa clínica tras escándalo Epstein

El expríncipe Andrés fue detenido por 11 horas el pasado 19 de febrero. EL hecho se constituye en un suceso grave que atañe a la corona británica, pese a que el año pasado le fueron retirados los títulos al hermano del rey Carlos III. También fue desalojado de la mansión que ocupaba. Y se sabe que antes de ser arrestado el monarca se enteró y prefirió mantenerse al margen. Posteriormente emitió un comunicado donde mostró apoyo a las autoridades.

El expríncipe Andrés se ha visto señalado por su estrecha relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Según la información que transcendió la investigación sobre Andrés avanza a pesar de que esa misma noche fue dejado en libertad, aunque sigue vinculado al caso por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

En medio de la situación, el nombre de Sarah Ferguson ha salido a relucir por su ausencia, ya que a pesar de haberse separado desde los 90 de Andrés siempre han sido cercanos, de hecho vivían bajo el mismo techo.

Según el Daily Mail desde la Navidad pasada la famosa Fergie se marchó a la clínica Paracelsus Recovery Clinic de Zúrich, Suiza. En dicho lugar, un día vale cerca de 15.000 euros y allí contaría además de tratamiento emocional, chef y chófer a su disposición.

Según la revista Hello, el objetivo del lugar es el bienestar: “Cuando el entorno fomenta una sensación de seguridad y comodidad, el sistema nervioso sale de un estado de alerta elevado, lo que permite una curación psicológica más profunda. Muchos de estos procesos ocurren de forma subconsciente, lo que hace que el diseño y el ambiente de un espacio de curación sean más influyentes de lo que a menudo creemos”, comentó uno de los representantes de la costosa clínica a la publicación en 2025.

Sarah Ferguson no volvería a vivir con el expríncipe Andrés

Según lo informado, Fergie habría salido a finales de enero, pero habría preferido continuar con su perfil bajo. De ahí que no estuvo presente cuando le dieron libertad la semana anterior a Andrés.

Recordemos que según los documentos filtrados, no solo su ex habría tenido estrecha vinculación con Epstein, sino ella misma, incluso se habla de que el pedófilo la mantuvo económicamente por 15 años. Así mismo, que ella habría viajado a Nueva York a reunirse con él, después de que fue hallado culpable de delitos sexuales. Con ella, habrían ido sus hijas Eugenia y Beatriz, quienes también se han alejado de su padre, tras el escándalo.

Según el Daily se descarta por completo que Sarah vuelva a vivir bajo el mismo techo con su ex y probablemente prefiera hacerlo con una de sus hijas.

