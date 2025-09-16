Murió amigo del príncipe William y Kate Middleton. Cayó de edificio. ¿Qué le pasó?

La pareja conformada por los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, se conocieron cuando los dos asistían a la prestigiosa universidad de St. Andrews, en Escocia. Es de dominio público que los futuros reyes de Inglaterra comenzaron siendo muy amigos y prefirieron vivir todas las etapas de una relación. Posteriormente, empezaron a salir, hubo romance y estuvieron viviendo juntos. Como todo noviazgo, tuvo sus bemoles e incluso, en algún momento, la dupla decidió darse un tiempo y luego, regresó para no volverse a separar.

Los principales testigos del enamoramiento y el proceso de conquista del príncipe William, hijo mayor del rey Carlos III, fueron sus compañeros de clase universitaria. Siendo uno de los más populares Ben Duncan, quien también fue muy cercano a William en esta etapa.

Duncan incluso fue entrevistado por algunos medios británicos, donde opinó de ese enamoramiento inicial y reveló lo que solían compartir los hoy príncipes. Ben se convirtió también en un rostro conocido para los británicos, ya que participó en una de las temporadas del reality Gran hermano, de ese país.

Amigo de futuros reyes de Inglaterra cayó de una altura de 30 metros

Sin embargo, inesperadamente se registró la noticia del fallecimiento de Ben, quien tenía 45 años. Según la información registrada, por medios como el Daily Mail, el compañero de William cayó desde una azotea de un bar a una altura de 30 metros.

El tabloide también indicó que al bar, ubicado en el séptimo piso del hotel Trafalgar St. James, llegaron agentes a investigar informes sobre un “hombre en el tejado de un edificio en Cockspur Street, Westminster”, poco después de las 11 de la noche del pasado jueves 30 de octubre.

Señalaron que “el hombre, lamentablemente, cayó desde una altura” provocando traumas fatales.

“A pesar de los grandes esfuerzos del servicio de ambulancias de Londres, fue declarado muerto en el lugar de los hechos”. Adicionalmente, recalcaron que pese a que su fallecimiento fue “inesperado, pero no sospechoso”.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres corroboró la información, declarando al medio que “enviaron recursos al lugar, incluyendo una ambulancia, un oficial de respuesta a incidentes, paramédicos en vehículos de respuesta rápida, paramédicos de su equipo de respuesta a áreas peligrosas (HART) y un equipo de trauma en un vehículo de la Ambulancia Aérea de Londres”.

El cuerpo sin vida de Duncan fue encontrado en Spring Gardens, justo al lado de Trafalgar Square. Aún no hay conclusiones sobre lo que pudo pasar, sobre todo porque según el Daily Mail, el bar de la terraza del hotel cuenta con altas protecciones de plástico en sus bordes como medida de seguridad.

Justamente al Daily Mail, Duncan habló sobre cómo la relación entre William y Middleton creció durante su etapa universitaria.

“Como habíamos tenido a Will y Kate entre nosotros, teníamos agentes de protección real por todas partes”, declaró en una entrevista de 2010. “Sabíamos que se llevaban bien, y sabíamos que algo estaba pasando, pero simplemente los dejamos tranquilos para que siguieran adelante”.

Duncan también recordó haber estado presente en el ahora famoso desfile de moda del campus, donde se dice que Middleton captó la atención de William con un “vestido muy atrevido... Estaba sentado en primera fila y sus ojos parecían tallos”, declaró Duncan en su momento.

