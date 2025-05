Leonor de Borbón en Cartagena: novio, edad, rango militar y cuántos idiomas habla

La princesa Leonor de Borbón, quien es la heredera al trono de España, llegó este viernes 9 de mayo de 2025 al puerto de Cartagena de Indias a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano que fue recibido con entusiasmo por autoridades locales, representantes de la Embajada de España en Colombia y medios de comunicación.

Durante su tiempo en La Ciudad Amurallada, que se extenderá hasta el lunes 12 de mayo, la princesa Leonor estará involucrada en varias actividades de entrenamiento naval y prácticas en tierra, siguiendo el mismo programa que los demás cadetes. Aunque su visita será bastante discreta, se ha confirmado una única actividad oficial: una ofrenda floral el lunes 12 de mayo a las 9:00 de la mañana en el monumento a Blas de Lezo, que se encuentra justo frente al Castillo de San Felipe de Barajas.

¿Quién es y cuántos años tiene la Princesa Leonor de Borbón?

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz, conocida como Leonor de Borbón, nació el 31 de octubre del 2005 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid. Es la primogénita del Rey Felipe VI y Leticia Ortiz.

Actualmente tiene 19 años y su nacimiento generó un debate sobre la sucesión. De acuerdo con la Constitución, se les da prioridad a los varones; sin embargo, tras la abdicación de su abuelo, en el 2014, y la llegada de su padre al trono, se convirtió en heredera de la Corona.

Estudios de la Princesa Leonor de Borbón. ¿Cuántos idiomas habla?

Al finalizar sus estudios de secundaria, la Princesa Leonor desarrolló un Bachillerato Internacional en el Colegio del Mundo Unido del Atlántico de Gales, en el Reino Unido. Para agosto de 2023, comenzó su formación militar en la Academia General Militar.

Además de llevar el título de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón también es princesa de Gerona, princesa de Viana, duquesa de Montblanch, condesa de Cervera y señora de Balaguer. También, es presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias y de la Fundación Princesa de Girona.

Además del castellano, Leonor habla fluidamente el inglés. El francés también lo domina, aunque con menos soltura. También, en varios discursos se ha escuchado que habla catalán y posee nociones de euskera y gallego.

Rango militar de la princesa Leonor de Borbón

El 23 de julio de 2024 fue nombrada guardiamarina de primero. Su proceso en la milicia dura tres años, y durante ese tiempo, debe pasar por tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire.

Actualmente, además del rango de guardiamarina, es alférez y teniente. Para el 2026, cuando culmine su curso en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, se espera que obtenga el título de teniente del Ejército de Aire.

¿Quién es el novio de la princesa Leonor de Borbón?

En los últimos meses se ha rumorado que la hija mayor del Rey Felipe VI y Leticia Ortiz, estaría sosteniendo una relación sentimental. De acuerdo con medios españoles, en febrero fue vista en actitud cariñosa con un compañero del buque Elcano.

“Forma parte de su equipo de guardamarinas. Según el fotógrafo, me dice que él presencia en el momento que los escoltas van a expulsarle del evento, los ve besándose apasionadamente”, afirmaron en TardeAr.

El fotoperiodista habría captado las imágenes que confirmarían el supuesto romance de la princesa. Por ahora, se desconoce la identidad del joven. “Yo hice las fotos de Leonor. Yo estaba fotografiando un evento y los policías me pidieron que parara. Me pidieron que las borrara y las borré, pero luego las recuperé. He recuperado las fotos esta mañana. Tengo doce fotos y también vi como un chico de camisa azul le dio un beso en la boca de ella. Yo declaro que vi el beso. Después me expulsaron de la fiesta”.