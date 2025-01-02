Meghan Markle y su hermana Samantha siguen de pelea. Librarán nueva batalla legal

En el 2023 , Meghan Markle le ganó la batalla legal a su hermana Samantha en un tribunal federal de Florida. El enfrentamiento se dio porque ella consideró que Meghan hizo “declaraciones demostrablemente falsas y maliciosas” en la famosa entrevista que los duques de Sussex le dieron a Oprah Winfrey en marzo del 2021.

Samantha solicitaba 75 mil dólares al considerar que había sido perjudicada cuando Markle aseguró que era hija única. Hay que mencionar que Samantha y Meghan son medias hermanas y la primera ha asegurado que durante un buen tiempo cuidó a su hermana menor.

Samantha, menciona que los comentarios la sometieron a “humillación y odio”. Luego del resultado que no la favoreció, vino la apelación y se sabía que un juez del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de Atlanta, Georgia, había programado el caso para el 11 de agosto.

Ahora según The Post, la audiencia sería el próximo 9 de septiembre en Jacksonville, Florida..

Samantha ha acusado a Meghan Markle en varias ocasiones

No es la primera vez que Samantha se enfrenta legalmente a su media hermana, la esposa del príncipe Harry. Antes, a finales del 2022, la había demandado por difamación.

Ante esto el entonces equipo legal de Meghan había desestimado las acusaciones indicando que “le darían (al caso) la mínima atención necesaria, que es todo lo que merece”. El caso no prosperó, ya que un juez de Florida consideró que las palabras de Meghan era opiniones y “no podían demostrarse como falsas”.

Thomas Markle, el padre de Meghan y Samantha, por su lado, ha tomado partido por su hija mayor y ha expresado que estaba dispuesto a testificar en el caso de Samantha. “Como lo entendería un oyente razonable, la acusada simplemente expresa una opinión sobre su infancia y su relación con sus medio hermanos”, dijo la jueza del distrito Charlene Edwards Honeywell en su momento.

La duquesa de Sussex ha acusado a Samantha y a su padre, quien ahora reside en Filipinas, de beneficiarse económicamente al vender historias no verídicas sobre ella a los periódicos. Meghan siempre ha asegurado que la distancia con su hermana es tal que no conoce su nombre completo y que lleva más de 20 años sin verla. “No sé tu segundo nombre. No sé tu fecha de nacimiento”, dijo sobre Samantha. “¿Le dices a esta gente que me criaste y me llamaste la Princesa Prepotente? No había tenido ningún problema con ella. No teníamos la cercanía necesaria para tener eso. Y yo quería una hermana”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento