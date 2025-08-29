Desentierran pertenencias de Lady Di. Diana de Gales las almacenó hace 30 años

Lady Di, madre de los príncipes William y Harry, era sin duda la integrante de la familia real británica más querida en el mundo. Sus visitas a hospitales, auspicios u orfanatos eran conocidas, así como su apoyo a iniciativas sociales, como tal vez ningún otro 'royal’ lo había hecho anteriormente.

En 1991 en una de esas visitas al lugar donde se construiría el hospital Great Ormond Street de Londres, Diana de Gales, antes Diana Spencer, estuvo en el evento que puso la piedra piedra y guardó en una cápsula del tiempo los objetos que consideraba importantes para su vida y su generación. Dos niños también estaban en la dinámica.

La cápsula quedó bajo tierra y la idea era que esta se abriera por lo menos 100 años después.

En 1994, se inauguró oficialmente el hospital y Diana fue nombrada la presidente honoraria. Estuvo en la apertura.

Las necesidades de espacio y una remodelación para construir la unidad de oncología pediátrica, llevaron a los encargados del hospital a abrir la cápsula prematuramente y dejaron al descubierto su contenido este miércoles 27 de agosto.

¿Qué enterró la princesa de Gales en 1991?

Un disco de la cantante Kylie Minogue, quien estuvo de concierto hace pocos días en Bogotá, una televisión de bolsillo y una calculadora solar fueron algunos de los objetos que la princesa Diana de Gales puso en aquel compartimento, que correspondía a una caja de madera, revestida de plomo.

También se hallaron en su contenido, una colección de monedas británicas de la década, semillas de árboles en una botella, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado y una fotografía de Diana, así como un cómic, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico británico ‘The Times’.“Me trajo muchísimos recuerdos ver el televisor de bolsillo que había allí. Le había comprado uno a mi marido en su día, para cuando se tomaba un descanso mientras conducía su autobús por el país. ¡Eran carísimos entonces!”, dijo Janet Holmes, una trabajadora del hospital que estuvo presente en la colocación de la primera piedra.

Los niños que acompañaron a Diana ese día estaban allí, luego de haber ganado un concurso para tener el derecho a compartir el momento con la princesa.

Diana de Gales falleció en el puente del Alma, en París, Francia, el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico huyendo de los paparazzi. La mencionada cápsula se abrió pocos días antes de su aniversario de fallecida número 28.

