El príncipe William y Kate se mudarán y sus nuevos vecinos estarían molestos

Ser vecino de unos príncipes, que en el futuro se convertirán en reyes, podría sonar muy atractivo y elegante, por lo menos en la ficción. Sin embargo, cuando se anuncian las reglas y los límites que se imponen en un vecindario que albergará a este tipo de personajes, el asunto ya no parecería tan atractivo, pues se prioriza la seguridad y comodidad de los ilustres habitantes incluso por encima de la tradición del vecindario o beneficios de los llamados súbditos o plebeyos.

Los príncipes de Gales dejan Adelaide Cottage y se mudan a Forest Lodge

Eso es precisamente lo que estaría ocurriendo en las afueras de Londres donde los príncipes de Gales se mudarán en breve. William y Kate Middleton dejarán la casa en Adelaide Cottage y se mudarán a finales de este año a su residencia a Forest Lodge, en el corazón de Windsor Great Park.

La razón obedece a que en la nueva propiedad, que en realidad se trata de una construcción antigua que está siendo remodelada para que los príncipes y sus tres hijos tengan suficiente espacio para descansar, vivir y trabajar, pueden desempeñar sus tareas con mayor tranquilidad y amplitud.

Así mismo, los diarios locales reportan que la pareja desearía un nuevo inicio, dejando atrás la residencia donde enfrentaron desafíos fuertes como la muerte de Isabel II, el diagnóstico de cáncer sobre Kate y el mismo sobre Carlos III.

Así será la nueva casa de Kate y William

En Forest Lodge, la familia contarán con ocho habitaciones confortables, salas de estar y de recibo, casa de invitados, Jardines, cancha de tenis, área de barbacoa, entre otros beneficios.

Sin embargo este trasteo ya empezó a causar incomodidad en los vecinos del área, ya que ellos estaban acostumbrados a pasear solos o con sus mascotas por el Windsor Great Park, zona que ahora fue cerrada con vallas y cámaras pensando en la seguridad de los ilustres príncipes.

Según diarios como The Mirror y The Sun los vecinos pagan 110 libras esterlinas anuales por el mantenimiento de esta zona y ahora no podrán disfrutarla. Esto ha hecho que muchos se sientan “decepcionados” al enterarse de que no podrán usar parte del bosque ni el aparcamiento.

“Muchos de nosotros llevamos 20 años paseando a nuestros perros por aquí, así que que nos digan que ya no podemos es un golpe bajo. Pagamos anualmente para el mantenimiento de un parque, pero ya no nos van a permitir usar parte de él. Solo nos han avisado con unos días de antelación para decirnos que esta sección del bosque va a cerrar para siempre. Ahora tendré que coger el coche para ir más lejos y sacar a pasear a mi perro”, dijo una vecina a The Mirror.

También se registra quien entiende la situación y está dispuesto a ir lejos a pasear. “Obviamente, es decepcionante, ya que a mi perro le encanta este lugar. Venimos cada dos semanas y ahora tendremos que buscar otro lugar para que recorra los kilómetros. Pero entiendo perfectamente que la seguridad de William, Kate y su familia es primordial, así que debemos asegurarnos de que puedan vivir felices aquí”, puntualizó Tom Bunn, ingeniero mecánico de 32 años.

Según The Mail on Sunday también hay polémica por dos familias que recibieron orden de traslado, lo cual implica abandonar sus casas, ya que no era prudente que estuvieran tan cerca de los futuros reyes.

La medida de no usar el parque entró en rigor el 4 de septiembre y sería solo una de las que se anticipó con motivo del trasteo de los príncipes. Luego se conocerán otras que impliquen prohibición para desplazamiento en las áreas cercanas al nuevo hogar de los futuros reyes y que derivaría en arresto en caso de no acatarse.

La nueva propiedad de Kate y William está avaluada en 16 millones de libras esterlinas.

