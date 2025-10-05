El príncipe William confiesa cómo lo afectó el divorcio de Lady Di y Carlos

La princesa Diana y el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra, se casaron el 29 de julio de 1981 en una boda que se convirtió en el acontecimiento de ese año, transmitida a todo el mundo. En el matrimonio hubo dos hijos, los príncipes William y Harry, quienes se enfrentaron a la ruptura de sus padres en 1992. Sin embargo, solo hasta 1996 se hizo oficial el divorcio, en teoría, la unión duró 15 años. Cuando Carlos y Diana quedaron libres en ese sentido William tenía 14 años y Harry 12. Los suficientes para recordar lo que pasó en aquel tiempo. Harry ha hablado de esto en entrevistas y en su controvertido libro ‘En La sombra’, mientras que William había permanecido en silencio, hasta ahora.

EL futuro rey de Inglaterra concedió una entrevista para el programa The Reluctant Traveler, de TV+, en donde habló sobre su futuro, su familia y lo complejo que fue enfrentar el divorcio de sus padres en su adolescencia.

“Juré que nunca le sucedería a mi familia”, príncipe William

“De niño, vi eso con mis padres… y si dejas que eso se infiltre, el daño que puede causar a tu vida familiar es algo que juré que nunca le sucedería a mi familia”, dijo dejando claro que para él es prioridad la unión familiar junto a su esposa Kate y sus hijos George, Louis y Charlotte.

El príncipe de Gales mencionó que procura mantener la educación de sus hijos lo más próxima a la realidad. “Todo gira en torno al futuro y a que, si no les das a los niños un hogar feliz, saludable y estable ahora, siento que los estás preparando para una etapa difícil y una caída”.

Sorprendió al mencionar que no desea cometer los mismos errores de sus padres.

“Mis padres se divorciaron a los ocho años, así que duró poco. Pero uno aprende de ello y trata de no cometer los mismos errores que sus padres”.

Sobre el tema también dijo que es consciente de que muchas de las situaciones vividas en edades tempranas marcan profundamente la adultez y él no es la excepción. “Creo que todos lo intentamos y solo quiero hacer lo mejor para mis hijos, pero sé que el drama y el estrés de pequeño te afectan mucho cuando eres mayor”.

William y su hermano Harry también tuvieron que enfrentar la temprana muerte de su madre, quien murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente en París.

