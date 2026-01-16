Logo Revista Vea
Murió la princesa Irene de Grecia, tía del rey Felipe de España y hermana de la reina Sofía

La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía de España, falleció este jueves en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, a los 83 años, según informaron fuentes de la Casa Real española.

Por Agencia EFE y Redacción Vea
16 de enero de 2026
(FILES) Spain's Queen Sofia (R) sits with her sister Princess Irene of Greece prior to the start of the opening ceremony of the 2004 Olympic Games at the Olympic stadium in Athens, 13 August 2004. Princess Irene of Greece, maternal aunt of King Felipe VI of Spain, died January 15, 2026 at the age of 83, the Royal Household announced in a statement. Born on May 11, 1942, in Cape Town, South Africa, Princess Irene of Greece was the younger sister of Queen Sof�a, whose husband, Juan Carlos, abdicated in 2014 in favor of his son, Felipe VI. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Fotografía por: ROBERTO SCHMIDT

En un comunicado, los reyes Felipe VI y Letizia y la reina emérita Sofía dieron a conocer el fallecimiento: “Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11.40 de hoy (10.40 GMT) en el Palacio de la Zarzuela de Madrid”.

¿Quién era Irene de Grecia?

Irene era hermana de Constantino de Grecia, fallecido en 2023, y de la reina Sofía. Así mismo, tía del actual rey de España Felipe VI. Nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

La hija pequeña de los reyes Pablo y Federica de Grecia tenía problemas de salud que le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

Irene vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad permaneció a su lado y suspendió en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velación y funeral en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

Su sobrino, el rey recibió la noticia en el Palacio Real de El Pardo, donde se encontraba celebrando audiencias a una representación del Consejo de la Juventud de España (CJE) y a sendas promociones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y del Cuerpo Superior de Administradores Civiles.

El fallecimiento de la princesa Irene se une a otra pérdida sufrida por la reina Sofía en los últimas semanas, la de su prima la princesa Tatiana Radziwill, una de las personas de su máxima confianza y con la que mantenía una estrecha relación, que murió el pasado diciembre a los 86 años.

