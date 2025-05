Príncipe William se aleja más de Harry, acercándose a ‘enemigo’ de duque de Sussex

Cuando se pensaba que la relación entre el príncipe Harry y la familia real podría tener una nueva oportunidad, y que el esposo de Meghan Markle podría restablecer sus lazos con ‘La Firma’, que se rompieron cuando, en enero del 2020, decidió apartarse de sus deberes reales para empezar una nueva vida en América junto a la ex actriz y a Archie, su primogénito, las nuevas declaraciones del hijo menor del rey Carlos III a la BBC, en las que, una vez más habla de aspectos privados de la casa real y hasta da pistas sobre la salud de su padre, parecen haberlo puesto en uno de los peores momentos.

Respecto a la reacción de los suyos no se conoce mucho, pues una de las reglas de oro de la realeza, especialmente la británica, es que los temas personales jamás se tocan en público, pero al parecer, los hechos son más dicientes que cualquier declaración.

Príncipe William se reunió con quienes dijeron ‘odiar’ a Meghan

Y precisamente parecen venir del príncipe William, su hermano mayor, quien según medios como Us Weekly, que ha consultado a fuentes cercanas al esposo de Kate Middleton, se siente muy herido con la más reciente entrevista que concedió su hermano menor. Se supo que el primogénito de Carlos III, que tuvo un divertido encuentro con Charlie Ireland y Kaleb Cooper, reconocidos por su trabajo en Clarkson´s Farm, uno de los programas más populares de Inglaterra, participará en la importante serie documental que protagoniza el periodista Jeremy Clarkson, quien sin saber nada de granjas no solo compró una, sino que decidió dirigirla y mostrar las situaciones en las que se ve envuelto en el mundo del campo.

La intervención en el programa no tendría mayor trascendencia si Clarkson, en 2022, no hubiera escrito una columna en The Sun donde expresaba todo su odio por Meghan Markle. El escrito, donde dice que su odio es “a nivel celular” y habla de un sueño, donde, al mejor estilo de Juego de tronos, la esposa del príncipe Harry, desfilara desnuda mientras las personas le lanzaran excrementos, apareció en la época en que los duques de Sussex, en el documental Harry & Meghan, de Netflix, se refirieron al maltrato al que los medios sensacionalistas los habían sometido y al daño que esta situación había producido en su salud mental.

El artículo donde también mencionaba que Harry le caía bien, produjo una ola de comentarios negativos, fue despublicado. El también presentador envío un correo a los duques donde se disculpaba por sus palabras.

La cuarta temporada de La granja de Clarkson estrenará su cuarta temporada por Prime Video el 23 de mayo.

