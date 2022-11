The Weeknd anuncia concierto en Bogotá. Se presentará en el Estadio el Campín.

Tras romper records con su gira por Norteamérica, el multipremiado artista canadiense The Weeknd acaba de anunciar fechas de su gira mundial para Latinoamérica y Europa, entre las que desde luego está incluida Colombia, país al que llegará con su After Hours Til Down Global Stadium Tour en próximo miércoles 4 de octubre de 2023 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Entre las ciudades que hasta el momento visitará en Europa se encuentran Estocolmo y Amsterdan, mientras que en Latinoamérica están Ciudad de México, Rio de Janeiro, Bogotá y Santiago de Chile, sin descartar nuevos anuncios que próximamente realizará su promotor.

El reconocido músico visitará en una nueva gira: Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá. Foto: Cortesía

BOLETERÍA PARA THE WEEKND EN BOGOTÁ

El próximo 4 de octubre el Estadio El Campín de Bogotá será el escenario que recibirá la gira After Hours Til Down del cantante de origen canadiense The Weeknd. La venta de boletería estará disponible en preventa para clientes del Grupo Aval desde las 9:00 a.m. del 1 de diciembre hasta la media noche del 2 de diciembre. Enseguida, la venta al público general se habilitará desde el 3 de diciembre, según aforo y disponibilidad hasta agotar existencias por medio del portal www.eticket.co, para todos los casos y todas las localidades teniendo un limite de 6 boletas por transacción. Se espera un show de talla mundial cargado de romanticismo, baile, los más altos estándares técnicos y todos los éxitos de este artista con certificación de Diamante.

¿QUIÉN ES THE WEEKND?

Su nombre de pila es Abel Makkonen Tesfaye, quien nació el 16 de febrero de 1990 en Toronto, Canadá. Su seudónimo o nombre artístico se originó a principios del 2010 cuando en conjunto con el productor Jeremy Rose decidieron crear el proyecto musical de R&B The Weeknd, nombre que finalmente adoptó como artista tras el éxito de sus primeros lanzamientos y captar la atención de otros músicos como Drake, quien apoyó su carrera desde el inicio. La música de este cantante, músico, compositor y productor es reconocida por su versatilidad, explorando el romance y la melancolía en ritmos como el R&B, el Trap, el Pop, el Disco y el Synth pop. Gracias a sus múltiples éxitos The Weeknd ha ganado un sinnúmero de premios entre los que se cuentan 4 Grammy, 20 Billboard Music Awards, 17 Juno, 6 American Music Awards y 2 MTV Video Music Awards, así como 1 Grammy Latino, 1 PrimeTime Emmy y nominaciones a los premios Óscar de la Academia. Sin duda alguna una estrella de la música global que visitará nuestro país el próximo año. ¡Imperdible!

