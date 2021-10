78% de los colombianos están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus

El 78 % de los colombianos se vacunarían contra el coronavirus, de ellos 35,7 % no lo han hecho por falta de tiempo, el 26 % por escasez de vacunas, el 16,7 % porque estuvo contagiado recientemente, el 16,1 % por otra razón y un 5,5 % restante porque no encuentra la marca de vacuna con la que quiere vacunarse. Así lo reveló la encuesta de Pulso Social para septiembre de 2021 publicada por el DANE.

La más reciente encuesta económica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicada el 25 de octubre, reveló que el 78,7% de los colombianos están dispuestos a vacunarse contra el coronavirus. (Lea: Coronavirus: vacunas reducen en un 90% riesgo de desarrollar la enfermedad grave)

Del 78,7 % de los colombianos se vacunarían contra el coronavirus, dice el DANE, el 35,7 % no lo han hecho por falta de tiempo, el 26 % por escasez de vacunas, el 16,7 % porque estuvo contagiado recientemente, el 16,1 % por otra razón y un 5,5 % restante porque no encuentra la marca de vacuna con la que quiere vacunarse.

De acuerdo con el DANE, en septiembre de 2021 el 15,3% de los encuestados no se ha vacunado, pero está dispuesto a inmunizarse; el 6,0% no se ha vacunado y tampoco está interesado en hacerlo; el 15,9% está vacunado con una dosis; el 56,2% ha recibido las dos dosis; y el 6,6% se vacunó con el biológico de Janssen.

Sincelejo, con 37,7%, es la ciudad en la que se registran más casos de personas que se quieren vacunar. Le sigue Florencia, con 36,4%, Santa Marta, con 35,4%, Cartagena, 32,1%, Barranquilla, 30,8%, Cúcuta, 30,1%, y Villavicencio, 27,7%. (Puede leer: Es seguro vacunarse contra la gripe y el coronavirus al mismo tiempo)

En cuanto a la tercera dosis o dosis de refuerzo, el 87,4% de las personas encuestadas aseguraron que estarían dispuestas a aplicársela y el 12,6% señaló que no. La principal razón por la que no se vacunan la mayoría de colombianos (51,4%) es porque cree que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos.

Otra de las razones, dicen el 21,2% de los colombianos, es porque no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva. Un 3,6% asegura que está en contra de las vacunas en general; un 2% señala que no cree que el coronavirus sea peligroso para su salud; el 2,3% cree que la vacuna se va a utilizar para manipularlo; el 0,7% ya estuvo contagiado del coronavirus y se recuperó y el 18,7% tiene otra razón para no vacunarse. (Le puede interesar: El mundo no logra acuerdo para liberar las patentes de vacunas anticovid)