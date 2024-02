“A 20 años de haberse acordado, los ambientes libres de humo deberían ser universales”

Adriana Blanco, jefa de la secretaría general de la COP10. /COP10 Foto: WHO / FCTC / Ana Alveo - COP10

Uno de los discursos más esperados de los primeros días de la cumbre contra el tabaco en Ciudad de Panamá fue el de Adriana Blanco. Ella es jefa de la secretaría del Convenio Marco de la OMS contra el tabaco, el tratado internacional firmado por 183 países que pretende poner fin al consumo de esa sustancia. En su primer discurso, Blanco denunció “la incesante interferencia de la industria tabacalera en todos los rincones del mundo”. “No hay país, grande o pequeño, rico o pobre, desarrollado o en desarrollo, que no se enfrente a este tipo de interferencia”, agregó. Celebró algunos avances, pero criticó la lentitud con la que otros se están desarrollando. “Recuerden que estamos aquí para proteger a las personas de una industria que se beneficia del sufrimiento y la muerte, y que, al final, la verdad y lo correcto prevalecerán”.

Puede ver: En la COP10, exigen a la industria tabacalera compensar costos por impacto económico

Blanco sacó un espacio de su agenda, tan apretada por estos días, para reunirse en el Centro de Convenciones de Ciudad de Panamá con un grupo de jóvenes de todos los continentes. “Ustedes son el talón de Aquiles de la industria”, les dijo. Sonrió, se tomó fotos y les encomendó, no sin reconocer que la frase puede sonar a cliché, la aplicación de muchas de las acciones que hoy su generación está construyendo. “Ustedes tienen que solucionar el desastre que nuestra generación ha producido”.

Al final de ese encuentro, respondió algunas preguntas de los medios presentes, entre los que estaba El Espectador, el único colombiano.

¿Qué significó esta reunión con los jóvenes?

Tiene un significado muy importante para nosotros. Porque realmente, es una frase muy manida, pero cierta: las resoluciones están en manos de la próxima generación. Es real. No deja de ser real por ser frecuentemente dicha. Para nosotros es realmente muy importante ver a los jóvenes tomando un rol activo en el tema de control de tabaco. Porque además, esto es realmente un talón de Aquiles de la industria.

Porque la industria normalmente preda en los jóvenes. Quiere convencerlos de que fumar y usar los nuevos productos es algo muy ´cool´, muy genial. Que está muy bien con la juventud, cuando en realidad lo único que quiere es tener un adicto más que paga por el producto.

¿Hay puntos sensibles que considere de esta COP?

Creo, por ejemplo, que hay medidas básicas del convenio como los ambientes libres de humo y las advertencias sanitarias que a 20 años de haber sido adoptado el convenio ya deberían ser prácticamente universales. Porque ¿quién puede oponerse a que el país informe a la población sobre los riesgos del consumo de una sustancia? ¿O quién puede oponerse a que se regule cómo deben ser los lugares donde las personas están en común? (refiriéndose a la prohibición de fumar en espacios comunes).

Puede ver: Colombia, a la cola de los países que advierten los peligros del tabaco en los empaques

Entonces, en esos temas yo creo que se debería haber avanzado más rápido.

¿Hay interés en responsabilizar a la industria tabacalera o crear nuevas restricciones en la esfera del mundo digital?

Las partes siempre están atentas a cómo la industria tabacalera trata de escapar de las regulaciones. Esto es parte también de lo que está en el artículo 5.3 y en las guías para la implementación del artículo 5.3 donde las partes se comprometen a evitar todo tipo de interferencia de la industria. Aunque estos son nuevos métodos de interferencia, pero aún están dentro del ámbito de lo que el 5.3 se considera. Ahora se hace explícito cómo se debe regular la publicidad en estos medios que normalmente son transfronterizos.

¿Qué nuevos controles se plantean para la industria?

Creo que, por ejemplo, las decisiones que puedan tomarse con relación a los nuevos productos de tabaco y de nicotina van a estar muy orientados a pensar en la juventud, porque ese es el problema que las partes están viendo en este momento: el incremento del consumo por parte de los jóvenes.

Porque a pesar de que la industria dice que estos productos (vapeadores y cigarrillos electrónicos) son para personas que ya fuman para que dejen de fumar, la realidad es que toda la maquinaria de la publicidad está orientada para los jóvenes porque a usted no se le ocurrirá que un fumador adulto va a querer comprar un cigarrillo electrónico que parece una Hello Kitty.

Puede ver: La guerra de Ucrania y Rusia tensiona la cumbre sobre tabaco en Panamá

Normalmente, ese adulto no quiere fumar algo que tiene gusto a “galleta de sandía”. Entonces ellos (la industria) dicen una cosa, pero como en muchas otras oportunidades, la realidad de lo que hacen es otra.

¿Ha notado interferencia de la industria en esta COP?

Siempre hay. No es más en esta COP de lo que ha sido en otras COP. Sabemos que ha habido ciertas actividades Incluso fuera de aquí. Acá (en el centro de convenciones y en las discusiones) obviamente La industria no entra. No porque la OMS decida que no. No porque el secretariado decida que no. La industria no está aquí porque las partes, los países, en su soberano derecho, decidieron que la industria no tiene un rol para cumplir en estas conversaciones. Son los países los que no quieren tener la industria aquí.

*El Espectador está en Panamá invitado por Campaign for Tobacco-Free Kids. La organización respeta y no interfiere de ninguna manera en el contenido periodístico de este cubrimiento.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺