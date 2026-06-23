Servicio Social Obligatorio 2026: abren inscripciones para profesionales en salud

Las plazas están disponibles para profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología. Foto: Pixabay

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Desde este martes, 23 de junio, y hasta el próximo 2 de julio, estará abierta la recepción de postulaciones para el tercer proceso de Servicio Social Obligatorio 2026. El Ministerio de Salud informó que el 16 de julio se llevará a cabo el tercer proceso de asignación de plazas para profesionales del área de la salud.

En esta oportunidad, las secretarías de salud departamentales y distritales reportaron 1.360 plazas disponibles para profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología.

(Lea: Gobierno anuncia nuevo modelo de salud para personas privadas de la libertad)

Cada profesional, de acuerdo a sus preferencias, debe seleccionar cinco plazas en donde desee prestar su Servicio Social Obligatorio y ordenar los departamentos donde quiere hacerlo. Recuerde que debe existir al menos una plaza disponible para el proceso de asignación. Aquí puede encontrar el listado completo.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan únicamente a través de la página habilitada por el Ministerio de Salud. Antes de hacerlo tenga en cuenta:

Condiciones de prioridad de los profesionales

Al momento de su inscripción puede registrar algunas prioridades que son tenidas en cuenta en el proceso de asignación (no para la exoneración del servicio social obligatorio). Sin embargo, debe adjuntar los documentos correspondientes:

Raizal : Certificación expedida por la OCRE.

Indígena : Certificación del cabildo indígena del cual pertenecen.

Madre o Padre cabeza de familia : Documento autenticado indicando que se encuentra en tal condición y registro civil del menor.

Mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia: Certificación expedida por la EPS, entidad adaptada, administradora de regímenes Especial o de Excepción, donde conste su estado de gestación o período de lactancia, registro civil de nacimiento del menor o certificación médica en la que conste la necesidad de lactar al menor por un período superior.

Víctimas del conflicto armado: Registro Único de Víctimas, (en este caso no se incluye documento, el Ministerio de Salud realizará la verificación correspondiente).

Discapacitados: Certificación médica expedida por la entidad promotora de salud, entidad adaptada, administradora de regímenes especial o de excepción, o dictamen de pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez expedida por las Juntas Nacional o Regionales de Calificación de Invalidez.

(Lea también: El “ajedrez” de la salud que le espera a De la Espriella: ¿qué pieza moverá?)

Documentos para la inscripción

Además de los documentos anteriores (si aplica), todo postulado debe incluir en formato PDF estos archivos en su proceso de inscripción:

Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, o Permiso de Protección Temporal escaneado por las dos caras.

Diploma de grado escaneado por las dos caras evidenciando libro y folio cuando lo contenga.

Acta de grado.

Si el título se obtuvo en el exterior, debe anexar la resolución de convalidación expedida por el Ministerio de Educación, debidamente ejecutoriada y el documento de identificación con el cual se le aprobó.

De no estar graduado, debe anexar la certificación de la Institución de Educación Superior donde quede expresado el compromiso de grado en una fecha previa al 31 de julio de 2026.

¿Quiénes NO pueden participar?

Según la Resolución 774 de 2022, no podrán inscribirse:

Egresados de los programas de formación superior en medicina, enfermería, odontología y bacteriología, que hayan cumplido el Servicio Social Obligatorio

Quienes se encuentren prestando su servicio bajo cualquier modalidad.

Personas que hayan renunciado a la plaza ya asignada o a quienes se les asignó plaza en uno de los dos (2) procesos inmediatamente anteriores y no la hayan ocupado, salvo que exista justificación de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentado y aprobado por la Entidad Territorial en Salud Departamental o Distrital.

El Ministerio de Salud dispuso una mesa de ayuda por si algún profesional requiere apoyo durante su proceso de inscripción. Esta funciona de lunes a viernes, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en jornada continua, y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Los interesados pueden comunicarse en Bogotá en el número 601 3305043 o a través de la línea gratuita nacional 01 8000 96 00 20. También pueden escribir al correo serviciosocialobligatorio@minsalud.gov.co

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