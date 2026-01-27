Ahora el turno es para España: la OMS le quita el estatus de “país libre de sarampión”

Los niños y niñas son los más afectados por el sarampión. Por eso, es vital vacunarlos.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tal y como había sucedido con Canadá en noviembre del 2025, ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) le quitó a España su estatus de “país libre de sarampión”.

La decisión fue conocida a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Sanidad de ese país. En él asegura que recibió una notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (vinculado a la OMS), en el que le informan que, tras analizar los datos epidemiológicos, concluyeron que el virus del sarampión circula por España.

(Lea No sea presa del pánico: esto es lo que debe saber sobre el brote del virus Nipah en India)

De acuerdo con medios locales, en 2025 se habían registrado cerca de 400 casos de personas infectadas, el doble de los que hubo en 2024.

Según le dijo al diario español Gaceta, María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), la evaluación del comité indica que se produjo una transmisión de más de doce meses, una realidad que es suficiente para que la OMS le quite el estatus de “país libre de sarampión”.

En noviembre del 2025, la Organización Panamericana de la Salud también había anunciado que las Américas habían perdido ese estatus, por lo sucedido en Canadá, donde los grupos antivacunas han tenido gran responsabilidad en lo sucedido.

(Lea Atención, estudiantes de medicina: inició el pago que deben hacerles por su “internado”)

“Esta pérdida representa un retroceso, pero también es reversible. Mientras el sarampión no se elimine a nivel mundial, nuestra región seguirá enfrentando el riesgo de reintroducción y propagación del virus entre las poblaciones no vacunadas o con vacunación incompleta”, dijo en aquel entonces, Jarbas Barbosa, director de ese organismo.

La situación también ha sido muy preocupante en México y en Estados Unidos. En este último país se detectaron 2.255 casos durante 2025. En lo que va de 2026 ha habido 416.

¿Qué es el sarampión y por qué es tan grave?

El sarampión es una enfermedad infecciosa que puede causar erupciones cutáneas graves y afecta, especialmente, a los niños y niñas.

Cuando la contraen, suelen tener síntomas entre 8 y 12 días después de la infección. “Consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo”, señala la OPS.

Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas, “puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos”.

El sarampión es causado por un virus (Morbillivirus) que puede sobrevivir en el aire, incluso, durante dos horas, después de que una persona infectada abandone el espacio en el que estuvo. Se transmite por gotitas de saliva, al toser o estornudar.

La buena noticia es que hay una vacuna para evitar contagiarse del virus. En Colombia es gratuita.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺