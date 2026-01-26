Atención, estudiantes de medicina: inició el pago que deben hacerles por su “internado”

Según el Minsalud, se destinarán COP 214 mil millones para hacer el pago a los internos durante el 2026. Foto: Alcaldía de Bogotá

En la tarde de este lunes, 26 de enero, el Ministerio de Salud informó, a través de un comunicado, que dio inicio oficial al pago que hará a los internos de la carrera de Medicina por esas “prácticas” que hacen al final de su carrera de manera obligatoria.

Como dice esa entidad, se “reconoce, por primera vez, el trabajo asistencial que miles de estudiantes realizan en hospitales y clínicas del país durante su internado rotatorio obligatorio”.

Esa decisión fue anunciada a través de un acto que se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y al que asistieron, además del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y Félix Martínez, director de la Adres.

¿Cuánto le pagarán a los estudiantes de medicina?

De acuerdo con el Minsalud, de ahora en adelante, los internos de medicina recibirán un salario vital mensual vigente, que equivale a $1.750.905. A ese monto, hay que sumarle la seguridad social, que es de $541.800. Es decir, es un total de $2.292.705.

La Adres será la encargada de hacer, directamente, el giro a cada interno. No habrá ningún intermediario, dice el Ministerio de Salud.

“La medida se fundamenta en lo establecido en el artículo 22 de la Ley 2466 de 2025 y en la Resolución 010 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, normas que reglamentan el reconocimiento económico y garantizan la afiliación de los internos al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, riesgos laborales y pensión”, se lee en el comunicado compartido por el Minsalud.

Para el 2026, la suma que destinará el Gobierno a este propósito será de $214 mil millones.

“Aunque la remuneración no configura una relación laboral, sí reconoce el papel fundamental que cumplen los internos en la prestación de servicios de salud, las extensas jornadas, la responsabilidad clínica y las condiciones de exposición a riesgos durante su formación”, añade la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo.

