No sea presa del pánico: esto es lo que debe saber sobre el brote del virus Nipah en India

Durante los últimos días, seguramente, usted se ha encontrado con varios titulares en medios de comunicación sobre un brote del virus Nipah, en India. Al leerlos, cualquiera podría empezar a temer por lo que está sucediendo al otro lado del planeta: “La OMS alerta por un brote del letal virus Nipah”, dice uno. “¿Qué se sabe del virus Nipah, la letal enfermedad que enciende las alarmas en Asia", señala otro. “Alerta en India por el virus Nipah: ¿Podría llegar a Colombia?“, indica uno más.

Pero, en realidad, no hay ninguna razón para que sea presa del pánico. Hasta el momento, solo se han confirmado dos casos de la enfermedad que produce este virus —que sí, es muy grave—, pero el riesgo de que atraviese las fronteras, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es muy bajo.

Aquí le explicamos todo lo que debe saber, para que las noticias sobre el virus Nipah no le quiten el sueño.

¿Qué es el virus Nipah y qué tan inquietante es?

El virus Nipah es un virus que se transmite de animales a humanos (a través de murciélagos de la familia Pteropodidae o de los tejidos de cerdos infectados). Es decir, es zoonótico, aunque también, indica la OMS, puede transmitirse a través de alimentos contaminados e, incluso, entre personas, pero de manera muy diferente al covid-19: puede ser a través de secreciones nasofaríngeas y tiene que haber contacto cercano.

Cuando aparece, es inquietante porque las personas infectadas pueden desarrollar una variedad de síntomas que van desde infecciones respiratorias leves hasta una encefalitis que puede causar la muerte. De hecho, según la OMS, su letalidad oscila entre el 40 % y el 75 %.

Aunque, de acuerdo con el organismo, la mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan, es posible que haya “afecciones neurológicas a largo plazo en los sobrevivientes. Aproximadamente, el 20 % de los pacientes presentan secuelas neurológicas residuales, como convulsiones y cambios de personalidad”.

Cuando hay un brote, el otro gremio que se inquieta es el agropecuario, pues, quienes se dedican a criar cerdos, pueden enfrentar pérdidas económicas. En estos animales el virus es altamente contagioso. Algunos individuos pueden ser asintomáticos, pero otros pueden tener “fiebre aguda, dificultad respiratoria y síntomas neurológicos como temblores, espasmos y contracturas musculares”, señala la OMS.

De hecho, la primera vez que se identificó el virus Nipah en un brote entre criadores de cerdos en Malasia en 1999. Allí no se han vuelto a presentar casos.

¿Por qué la alerta de India?

El pasado 12 de enero, las autoridades de India emitieron un breve comunicado en el que advertían sobre dos casos sospechosos que habían detectado en Bengala Occidental. En ese boletín aseguraron que ya habían movilizado todos los recursos necesarios para prevenir infecciones y reforzar la vigilancia.

Luego de un par de días, las autoridades confirmaron que dos personas, efectivamente, se habían contagiado. Se trató de dos enfermeras que adquirieron la enfermedad tras estar en contacto con una persona que falleció (por causas aún desconocidas) en una clínica a 24 kilómetros de Calcuta.

En este momento, una de ellas permanece en coma. La otra tiene un estado de salud que ha progresado favorablemente (ya dejó de estar intubada).

¿Hay más personas infectadas?

De acuerdo con la información reportada por medios locales, hasta el momento solo se ha confirmado el virus en las dos enfermeras. Aunque algunos medios de comunicación han dicho que puede haber más seres humanos infectados, la última actualización de las autoridades sanitarias ha descartado que haya más personas con el virus.

“Algunos informes de prensa indicaban que había cinco casos, pero eso no es cierto. Sus pruebas dieron negativo”, señaló a la agencia ANI Sayan Chakraborty, especialista en enfermedades infecciosas y exasesor de salud del gobierno de India.

Además, cien posibles contactos ya están en cuarentena.

¿Hay alguna vacuna para enfrentar el virus de Nipah?

No, hasta el momento no existe una vacuna ni medicamentos específicos para la infección por el virus Nipah. La recomendación de la OMS es brindar a los pacientes cuidados intensivos para tratar las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

¿Es posible que el brote se expanda?

De acuerdo con la OMS, el riesgo de que el brote del virus de Nipah salga de las fronteras de India es bajo. “India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”, le dijo un vocero a la agencia EFE.

“El riesgo a nivel global se considera muy bajo debido a la falta de reservorios naturales en la mayor parte de los países”, indicó también el Ministerio de Sanidad de España. “Hasta la fecha, en los 27 años desde su identificación, solamente se han detectado casos en Bangladesh, India, Malasia y Singapur”.

En Colombia, hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento del Instituto Nacional de Salud ni del Ministerio de Salud.

