Angie Rodríguez, directora del Dapre, renuncia al cargo de Supersalud ad hoc para Nueva EPS

En un breve video publicado en la mañana de este 17 de diciembre, Angie Rodríguez, directora del Dapre, anunció que se apartará del cargo de Superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS.

Rodríguez había sido nombrada en esa posición el 12 de noviembre, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmara una resolución en la que la designaba en esa posición para ser “responsable de conocer, tramitar y decidir las actuaciones administrativas relacionadas con la Nueva EPS”.

Sin embargo, Rodríguez señaló que le había enviado al presidente Gustavo Petro una comunicación en la que le informaba de su renuncia a ese cargo por una “situación que hace parte de una conspiración de personas muy cercanas en mi contra, para desprestigiarme ante el país y ante la opinión pública”.

En el video, Rodríguez también reveló que ya radicó una denuncia ante las autoridades competentes para que “ello investiguen quiénes están utilizando mi nombre de manera indebida para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país”.

Para Rodríguez, se trata de “un acto criminal que se suma a los hostigamientos, persecuciones y montajes que están adelantando en mi contra”.

Al mismo tiempo, pidió a los ciudadanos que brinden información a ella o a las autoridades sobre ese escenario.

Este anuncio se da en medio de una tensión que hay entre Rodríguez y otros funcionarios del gobierno de Petro por presuntos malos manejos del Fondo de Adaptación. Como ya habíamos explicado en este artículo, Rodríguez (directora del Dapre y gerente encargada del Fondo) y Carlos Carrillo (director de la Ungrd y exgerente del Fondo), se han acusado mutuamente de ser responsables de malos manejos.

Han hablado de “cortinas de humo”, “ineptitud”, “campañas de desprestigio” y hasta de presuntas “coimas” en contratos.

